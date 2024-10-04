Потому что плавали в его бассейне: в Австралии мужчина связал тросом троих детей и вызвал полицию

Ужасный инцидент произошел еще в марте 2024 года в городе Брум. Тогда на страницах многих СМИ оказались фото связанных детей, самому маленькому из которых было 3 года.

Оказалось, что 46-летний Матей Раделич поймал трех детей за купанием в его бассейне на заднем дворе и решил, очевидно, самостоятельно "задержать" маленьких нарушителей.

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На чьей стороне суд

Мужчина связал детей 3, 7 и 8 лет кабельными стяжками и вызвал полицию. Адвокат австралийца убеждает, что его подзащитный совершил "законный" гражданский арест. Юрист указал, что за несколько месяцев до инцидента дом Редлича четыре раза взламывали.

В свою очередь полицейский прокурор Мишеал Грегг утверждает, что реакция мужчины была несоответствующей, поскольку дети подчинились, когда их попросили выйти из бассейна и сесть.

"Просто не было обстоятельств, чтобы оправдать любое применение силы", – подчеркнул правоохранитель.

Матея Раделича обвинили по трем пунктам нападения при отягчающих обстоятельствах. Суд признал его виновным по двум из них, ведь 8-летний мальчик смог вырваться и находился в заключении меньше.

В постановлении говорится, что Раделич применил чрезмерную силу к детям, учитывая продолжительность времени, в течение которого их удерживали – 37 минут.

Судья признал, что поведение детей является нарушением общественного порядка, однако метод их задержания был "неразумным". Кроме того, возраст уголовной ответственности в Западной Австралии составляет 10 лет. Матея Раделича оштрафовали на 2 тысяч долларов и отстранили от работы на 12 месяцев.

К слову, в Туле группа подростков в возрасте 14 – 16 лет избила до смерти 44-летнего мужчину с инвалидностью, который был частью ЛГБТ-сообщества.