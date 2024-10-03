Об инциденте сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. Согласно обнародованной информации, пострадавший попал в больницу 29 сентября.

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В Туле подростки убили мужчину с инвалидностью

Мужчина попал в больницу с многочисленными травмами и синяками. Российские СМИ предполагали, что его избила и ограбила группа подростков. По данным российских телеграмм-каналов, погибший имел инвалидность из-за нарушения опорно-двигательного аппарата и был частью ЛГБТ-сообщества.

По предварительной информации, мужчина незадолго до смерти познакомился в интернете с мужчиной и пригласил его в гости. Но в квартиру ворвались пятеро подростков 14 – 16 лет, которые якобы считают себя националистами. Трое из них начали избивать хозяина, а еще двое снимали это на камеру.

Позже подростки обнародовали видео в закрытом телеграмм-канале. Отмечается, что нападавших нашли благодаря камере видеонаблюдения возле квартиры погибшего. По данным СМИ, мужчине на момент смерти было 44 года. По этому делу уже начали уголовное производство.

Сообщается также, что инцидент произошел 28 сентября, уже на следующий день пострадавший попал в больницу. И 30 сентября он умер. По предварительной информации, подозреваемые также забрали из квартиры погибшего часть его вещей.

К слову, совсем недавно появилась информация, что российского "героя СВО" задержали за изнасилование 11-летнего ребенка. Однако россиянина не посадили за содеянное. Причиной послужило то, что у него есть действующий контракт с армией страны-агрессора.