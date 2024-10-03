Про інцидент повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. Згідно з оприлюдненою інформацією, постраждалий потрапив до лікарні 29 вересня.

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У Тулі підлітки вбили чоловіка з інвалідністю

Чоловік потрапив до лікарні з численними травмами та синцями. Російські ЗМІ припускали, що його побила та пограбувала група підлітків. За даними російських телеграм-каналів, загиблий мав інвалідність через порушення опорно-рухового апарату та був частиною ЛГБТ-спільноти.

За попередньою інформацією, чоловік незадовго до смерті познайомився в інтернеті з чоловіком та запросив його в гості. Але до квартири увірвалися п'ятеро підлітків 14 – 16 років, які нібито вважають себе націоналістами. Троє з них почали бити господаря, а ще двоє знімали це на камеру.

Пізніше підлітки оприлюднили відео у закритому телеграм-каналі. Зазначається, що нападників знайшли завдяки камері відеоспостереження біля квартири загиблого. За даними ЗМІ, чоловіку на момент смерті було 44 роки. Щодо цієї справи вже розпочали кримінальне провадження.

Повідомляється також, що інцидент трапився 28 вересня, вже наступного дня постраждалий потрапив до лікарні. І 30 вересня він помер. За попередньою інформацією, підозрювані також забрали з квартири загиблого частину його речей.

До слова, зовсім нещодавно з'явилася інформація, що російського "героя СВО" затримали за зґвалтування 11-річної дитини. Однак росіянина не ув'язнили за скоєне. Причиною послугувало те, що у нього є чинний контракт з армією країни-агресорки.