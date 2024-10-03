Причиною послугувало те, що у нього є діючий контракт з армією країни-агресорки. Про це пишуть у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".

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Не посадили, бо має діючий контракт з російською армією

У Росії православний блогер і вояка війни проти України зґвалтував 11-річну дівчинку. Стало відомо, що в Петербурзі суд залишив на волі цього "героя СВО" на період дії його контракту.

Зокрема, Красногвардійський районний суд Петербурга обрав запобіжний захід у вигляді спостереження командування військової частини для православного блогера та учасника війни проти України Клауда Роммеля, про що повідомляє об'єднана пресслужба Петербурзьких судів.

Відповідно до даних слідства, зловмисник з вересня 2022 року по лютий 2024 року "систематично чинив зґвалтування та насильницькі дії сексуального характеру щодо 11-річної дівчинки у квартирі, куди вона приходила займатися до фігуранта зі шкільних предметів, а надалі жила у квартирі разом зі своєю матір'ю".