За даними слідства, потерпілими стали троє хлопчиків. Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

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Чоловік, ймовірно, ґвалтував та розбещував хлопчиків

Як розповіли в Офісі генпрокурора, у 2018 році підозрюваний зґвалтував у спортивній залі 12-річного учня гімназії, де працював. Потім він працевлаштувався до школи. За даними слідства, у 2019 та 2021 роках він піддавав розбещенню двох учнів віком 11 та 13 років.

Надалі підозрюваний звільнився та переїхав жити до чоловічого монастиря у Тернопільській області. ЗМІ писали, що йдеться про монастир УПЦ МП. Правоохоронці викрили фігуранта. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Важливо. Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ним виявився 55-річний, одружений, раніше не судимий чоловік, який понад десять років працював вчителем.

До слова, нещодавно стало відомо, що Києві п'яний 32-річний чоловік зґвалтував свою 8-річну падчерку. Суд визнав його винним та призначив максимальне покарання. Під час судового засідання чоловік не визнав свою провину.