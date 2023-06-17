Информацию об обстреле Херсона на российском ЧВК опубликовал один из российских провоенных телеграмм-каналов, пишет 24 Канал. В сообщениях отмечено, что лодки волонтеров в Херсоне атаковала ЧВК "Ливадия".

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ЧВК "Ливадия" принадлежит Аксенову

По данным главы оккупационной администрации в Запорожской области Евгения Балицкого, ЧВК основал ставленник Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов.

Также в СМИ была информация, что "Ливадия" связана с ЧВК "Вагнера", о поддержке которой публично заявлял Аксенов.