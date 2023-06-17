Інформацію про обстріл Херсона російською ПВК опублікував один з російських провоєнних телеграм-каналів, пише 24 Канал. У повідомленнях зазначено, що човни волонтерів у Херсоні атакувала ПВК "Лівадія".
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ПВК "Лівадія" належить Аксьонову
За даними глави окупаційної адміністрації в Запорізькій області Євгена Балицького, ПВК заснував ставленик Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов.
Також у ЗМІ була інформація, що "Лівадія" пов'язана з ПВК "Вагнера", про підтримку якої публічно заявляв Аксьонов.