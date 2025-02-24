БпЛА спасли жизни: как связист Нацгвардии совершенствует дроны для побратимов

Связист 2 Галицкой бригады Андрей Димитришин занимается налаживанием сети связи между подразделениями своей бригады, а также помогает пилотам дронов. На поле боя именно связисты выполняют ключевую роль в коммуникации бойцов и становятся приоритетными целями для врага.

Историю нацгвардейца, который совершенствует дроны для побратимов, рассказывает 24 Канал.

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Как связист совершенствует дроны и спасает жизни

Андрей Димитришин убежден, что "каждый аппарат можно усовершенствовать". Именно поэтому кроме налаживания сети связи между подразделениями, военный помогает пилотам дронов.

По его словам, сначала он начал осваивать ЗD принтер. Однако когда процесс наладился, побратимы начали обращаться к нему с различными просьбами – что-то починить или усовершенствовать. Теперь, когда люди приходят к Андрею с проблемами, задачей связиста становится поиск соответствующего решения – например, как можно сделать так, чтобы "птичка" как можно могла быть в воздухе.

Андрею это удалось: после нескольких дней размышлений, он решил заменить стандартные батареи на более мощные и это сработало.

Один из пилотов дронов-разведчиков благодарил за разработанную мной более мощную батарею. Он уже заканчивал облет, снимал обстановку над нашими позициями и должен был возвращаться для замены батареи. Мавик уже был почти разряжен. Но его попросили побыть еще немного в воздухе, чтобы промониторить обстановку. Благодаря этим мощным батареям он и продолжил работать. Как раз приближалась вражеская группа штурмовиков. Они подходили с тыла. Наши ребята их не могли увидеть сразу, а дрон помог засечь противника и успешно отработать по врагу,

– рассказал Андрей Димитришин.

К счастью, позицию удалось удержать. Однако если бы не разработанная военным батарея, враг мог бы подойти ближе к украинским позициям, а бой, вероятно, закончился бы большими потерями.

Стоит отметить, что на поле боя украинские связисты становятся приоритетными целями для врага, ведь они играют ключевую роль в коммуникации. В зоне ведения боевых действий они выполняют особую миссию – поддерживают связь между подразделениями и между собратьями, когда во время обстрелов обломки перебивают кабели и антенны. К тому же постоянное внимание они уделяют радиостанциям, с которыми гвардейцы выходят на позиции.

Андрей Димитришин совершенствует дроны для побратимов / Фото: Западное ОТО НГУ