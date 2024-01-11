Тирания должна быть лузером всегда, – Зеленский выступил в парламенте Эстонии с речью

11 января президент Зеленский выступил в эстонском парламенте. Глава государства поблагодарил страну-соседку за неизменную поддержку Украины с начала полномашстабного вторжения, а также рассказал о важном политическом наследии, которое страны цивилизованного мира должны оставить следующим поколениям.

Украина должна выиграть эту битву не только потому, что она – за жизнь нашего народа и судьбу всех стран, граничащих с Россией. В этой борьбе решается, каким будет глобальное отношение к свободе в будущем, подчеркнул президент Зеленский, передает 24 Канал

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Тирания должна проиграть

Президент поблагодарил Эстонию за то, что она с первых дней войны помогает Украине. Он также напомнил о символическом смысле даты 24 февраля для обеих стран. Именно в этот день Эстония отмечает восстановление своей государственности. И именно 24 февраля нынешние хозяева России попытались восстановить старую их гибридную империю, напав на Украину. Тогда наше государство сразу решило, что будет биться, и свободные нации мира поддержали его.

Зеленский подчеркнул, что в российско-украинской войне решается то, каким будет сейчас, после нас, наших детей и внуков глобальное отношение к свободе.

Свобода должна уметь выигрывать в противостояниях, развязанных тиранией. Поэтому эта война, начатая Россией против Украины, имеет значение не только для нас, и не только для нашего континента, а для всех наций, которые ценят свободу или мечтают стать свободными.

Тирания должна проигрывать. Тирания должна быть лузером всегда. И именно это мы должны оставить как главное политическое наследие. Мы – все государства, которые ценят независимость,

– заявил глава государства.

Зеленский выступает в парламенте Эстонии: видео

Основные тезисы из выступления Зеленского