Российские добровольцы передали "привет" с границы: возле Шебекино говорят о танковых боях

В российском Шебекино на Белгородщине происходит что-то странное. В России заявили, что на границе с Белгородской областью якобы идет бой.

Более того, россияне жалуются, что это якобы "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков. Об этом пишут российские пропагандистские телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Что происходит в Шебекино

В стране-агрессоре сообщают, что возле населенного пункта Маслова Пристань перекрыта дорога в сторону Шебекино. На границе России и Украины идет сражение. По предварительным данным, диверсанты атаковали МАПП "Шебекино" с помощью танков. Их сдерживают пограничники и бойцы вражеского минобороны.

Ночью город находился под сильным обстрелом. Один из снарядов попал в здание МВД. Часть россиян уже убегали. Заметим, что местные власти заявили о пострадавших.

В Шебекино горит дом полиции: смотрите видео

Что известно о пострадавших

Как заявил местный губернатор Вячеслав Гладков, двое пострадавших.

Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Человек в состоянии средней степени тяжести,

– отметил он.

Также губернатор уже традиционно обвинил в обстреле Украину. Наши власти и Генштаб это официально опровергают.

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Губернатор Белгородской области рассказал, что в Шебекино обломками артиллерийских снарядов был поврежден один автомобиль и участок дорожного полотна. Есть обрывы на линии электропередачи.

Кроме того, добавил он, в селе Графовка Краснояружского района осколками снарядов иссечен фасад и выбиты стекла в административном здании и продуктовом магазине.

Оперативный штаб Белгородской области заявил, что обстановка в Шебекинском городском округе сейчас сложная, продолжаются обстрелы, слышны звуки боя. Однако никакого "прорыва ВСУ" нет.

Российские добровольцы передали "привет"

Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" ранее анонсировали новые вылазки на территорию страны-агрессора. Бойцы Русского добровольческого корпуса также опубликовали видео, в котором утверждают, что они находятся на границе между Россией и Украиной и что совсем скоро появится окрестность Шебекино.

Они заявили, что не могут обеспечить эвакуацию людей из региона, ведь российская армия постоянно ведет огонь. Однако бойцы подчеркнули, что РДК не имеет цели нанести вред гражданским россиянам, поэтому им нечего бояться. Разве что своей же армии, для которой человеческая жизнь – это ничто.

Обращение российских добровольцев: смотрите видео