"Свобода в огне": фильм о войне в Украине покажут на Венецианском кинофестивале

Фильм "Свобода в огне" американского режиссера Евгения Афинеевского покажут на Венецианском кинофестивале. Это случится буквально на днях.

Венецианский кинофестиваль продлится с 31 августа по 10 сентября. К созданию этого фильма присоединился и 24 канал.

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Фильм "Свобода в огне" покажут на Венецианском кинофестивале

На Венецианском кинофестивале 7 сентября состоится премьера документального фильма "Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" (Freedom On Fire: Ukrainian's Fight For Freedom) американского режиссера Евгения Афинеевского,

– говорится в сообщении.

Фильм покажут вне конкурса. "Свобода в огне" фактически является продолжением ленты "Зима в огне", которая вышла в свет в 2015 году и описывает события Революции Достоинства.

Ранее известно, что кадры фильма "Свобода в огне" еще снимались в Украине во вторую неделю августа. Евгений Афинеевский завершил снимать фильм 31 августа. То есть, когда Владимир Зеленский выступил на открытии Венецианского фестиваля и призвал мир не забывать о войне в Украине.

"Важно не избегать того факта, что война все еще там (говорится об Украине – 24 канал). Важно использовать наши способности кинорежиссеров, которые приехали из Голливуда, чтобы привлечь внимание к этим историям, когда мир все меньше видит их на экранах своих телевизоров", – сказал Евгений Афинеевский.

24 канал присоединился к созданию фильма

В ленте покажут страшные события, которые украинцы пережили за время войны. Часть картины будет состоять из видео, созданных в сотрудничестве с 24 каналом.

Фильм "Свобода в огне":

создан на основе личных историй обычных украинцев, детей, солдат, врачей, матерей, стариков, журналистов и волонтеров;

имеет целью рассказать историю миллионов людей, жизнь которых перевернули с ног на голову восемь лет войны.

Откуда у украинского народа эта сила и что будет дальше? Мы пытались охватить все эти вопросы и поделиться полным взглядом глазами людей на местах,

– рассказывает режиссер.

Евгений Афинеевский отметил, что собирался снять фильм, чтобы попытаться понять истоки агрессии путина в Украине. Он пытался понять, как агрессивная программа российского диктатора оставалась незамеченной для мира на протяжении многих лет.

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