Венеційський кінофестиваль триватиме з 31 серпня по 10 вересня. До створення цього фільму долучився і 24 канал.

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Фільм "Свобода у вогні" покажуть на Венеційському кінофестивалі

На Венеційському кінофестивалі 7 вересня відбудеться прем'єра документального фільму "Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" (Freedom On Fire: Ukrainian’s Fight For Freedom) американського режисера Євгена Афінеєвського,

– мовиться у повідомленні.

Фільм покажуть поза конкурсом. "Свобода у вогні" фактично є продовженням стрічки "Зима у вогні", яка побачила світ у 2015 році та описує події Революції Гідності.

Попередньо відомо, що кадри фільму "Свобода у вогні" ще знімались в Україні в другий тиждень серпня. Євген Афінеєвський завершив знімати фільм 31 серпня. Тобто тоді, коли Володимир Зеленський виступив на відкритті Венеційського фестивалю та закликав світ не забувати про війну в Україні.

"Важливо не уникати того факту, що війна все ще там (мовиться про Україну – 24 канал). Важливо використати наші здібності кінорежисерів, які приїхали з Голлівуду, щоб привернути увагу до цих історій, коли світ дедалі менше бачить їх на екранах своїх телевізорів", – сказав Євген Афінеєвський.

24 канал долучився до створення фільму

У стрічці покажуть страшні події, які українці пережили за час війни. Частина картини буде складатися із відео, створених у співпраці із 24 каналом.

Фільм "Свобода у вогні":

створений на основі особистих історій звичайних українців, дітей, солдатів, лікарів, матерів, людей похилого віку, журналістів та волонтерів;

має на меті розповісти історію мільйонів людей, життя яких перевернули з ніг на голову вісім років війни.

Звідки в українського народу ця сила і що буде далі? Ми намагалися охопити всі ці питання та поділитися найповнішим поглядом очима людей на місцях,

– розповідає режисер.

Євген Афінєєвський зауважив, що збирався зняти фільм, аби спробувати зрозуміти витоки агресії путіна в Україні. Він намагався зрозуміти, як агресивна програма російського диктатора залишалась непоміченою для світу протягом багатьох років.

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