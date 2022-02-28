Свободная финансовая система России закончится, – Фурса о падении рубля

С начала циничного нападения войск Путина на Украину российский рубль упал почти на 30%. В то же время, финансовая система страны-агрессора почти разрушена.

Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, в России 28 февраля, вероятно, не откроют торги на валютном и денежном рынках.

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Нормального рынка в России уже не будет

Россияне заморозят курс и будет почти такая же ситуация, как в Венесуэле, где есть официальный курс и черный рынок.

Де-факто свободная финансовая система в России закончится,

– заявил Сергей Фурса.

Как только санкции, экономический кризис будет раскручиваться – люди с финансами будут убегать из России. В то же время все санкции будут вводиться постепенно.

"Нормального рынка уже не будет. Это просто паническая история", – отметил инвестиционный банкир.

Сергей Фурса пояснил, что в настоящее время у России фактически остается единственный торговый ключевой партнер – Китай. Россияне могут использовать резервы в китайский юань, уже там как-то оперировать. Но, конечно, это не масштабы.

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