Россияне на Юге бегут в Крым: сводка с фронта от Романа Свитана

Контрнаступление ВСУ ожидают не только украинцы, к нему готовятся и россияне. В частности, на Юге оккупанты уже упаковывают чемоданы в Крым.

Об этом в ежедневной сводка с фронта на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. В общем на всей линии фронта у украинских военных есть одна важная задача.

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Россиянам необходим водовод на Донецк

Свитан отметил, что россияне пытаются прорываться в сторону Лимана. Задача врага – вытеснить ВСУ к реке Северский Донец. Таким образом россияне хотят нависать над Славянском с северо-востока. Это и является задачей движения российской группировки из Кременной.

В Райгородке начинается водовод, который берет воду из Северского Донца и подает ее в Донецк. Водовод из Райгородка идет на Часов Яр, из Часового Яра через Курдюмовку на Горловку, далее на Донецк поднимает на несколько сот метров воду,

– заметил военный эксперт.



Россиянам необходим водовод в Райгородке / Скриншот DeepStateMap

Он добавил, что без этой воды Донбасс сохнет, промышленность стоит. Поэтому в Донецке постоянные проблемы с водой. Кроме того, эта же вода затем следует из Донецка в Мариуполь.

Ситуация возле Бахмута

По словам полковника запаса ВСУ, россияне хоть и приблизились к трассе, через которую идут поставки для группировки в Бахмуте, на расстояние до 500 метров, стрелковым оружием она еще не простреливается, а артиллерия у врага достаточно неточная. Кроме того, туда уже выдвинулся батальон танков ВСУ и, возможно, уже решил эту проблему.

"В основном движется пехота, то есть это не техника, не артиллерия. Пехота прорывается, потом ее отсекают, отбрасывают назад. Такое движение в этом районе продолжается постоянно. Танки очень легко разбирают пехоту, не прямой наводкой, а навесом, не подходя близко, 7 – 8 километров", – подчеркнул летчик-инструктор.



Россияне подошли к трассе на Бахмут, но там уже работают танки ВСУ / Скриншот DeepStateMap

Как он отметил, южнее Бахмута, в частности, постоянно работает наша штурмовая авиация. В общем, не зря в этом регионе находятся генералы ВСУ. Продолжается слаженность всех войск и работа, как на полигоне. По сути, это является и подготовкой к контрнаступлению.

Сводка с фронта с Романом Свитаном: смотрите видео

Оккупанты на Юге бегут в Крым

Военный эксперт продолжил, что на Юге Днепр мелеет, а значит, его можно форсировать. Это понимают не только ВСУ, но и россияне, потому и начинают понемногу бежать в сторону Крыма. В частности, от Новой Каховки до Армянска всего 70 километров, и движение в этом направлении фактически отрежет группировку россиян западнее, и они там и останутся.

Один танковый переход, который можно выполнить за несколько дней, оставит россиян там навсегда. Они это прекрасно понимают, потому прогнозируют такие действия и начинают выполнять эвакуацию. Правильно делают, потому что когда пойдут войска, там будет не до гражданских,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.



Россияне из "треугольника" бегут в Крым / Скриншот DeepStateMap

Он посоветовал также и украинцам, которые находятся на тех оккупированных территориях, либо выезжать, либо готовиться к тому, что фронт пройдет сквозь них.

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