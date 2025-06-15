133 боя за сутки, Покровское направление – приоритет: сводка Генштаба за 15 июня

Вечером 15 июня в ВСУ опубликовали обновленную информацию о российском вторжении. В общем, с начала суток произошло 133 боевых столкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.

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Что сейчас происходит на фронте

На Харьковском направлении противник 6 раз атаковал возле населенных пунктов Волчанск, Старица, Каменка и в сторону Довгенького.

На Купянском направлении зафиксировано 6 попыток штурмов в направлении Петропавловки, Голубовки, Загрызово и Новой Кругляковки. Все атаки врага остановили.

На Лиманском направлении российские захватчики 11 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Копанок, Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголово, Торского и Григорьевки. По состоянию на 22:00 пять боестолкновений все еще продолжались.

На Северском направлении Силы обороны отбили 3 атаки оккупационных войск вблизи Григорьевки.

На Краматорском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников вблизи Часового Яра, Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении зафиксировано 12 попыток штурмов позиций украинских подразделений на Торецком направлении вблизи Торецка, в сторону Русиного Яра, Новоспасского и Яблоновки. По состоянию на 22:00 два боестолкновения продолжались.

На Покровском направлении противник 39 раз пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Николаевки, Новопавловки, Новониколаевки и Покровска. Три боестолкновения все еще продолжались.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 136 оккупантов, из них 84 – безвозвратно. Также уничтожено пять автомобилей, три мотоцикла, пять беспилотных летательных аппаратов, терминал спутниковой связи, два генератора. К тому же повреждены два автомобиля и одна боевая бронированная машина россиян,

– сообщили в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар и в сторону Мирного, Шевченко, Одрадного, Багатыря. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглись Новополь, Толстой, Воскресенка и Мирное.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми авиационными ракетами по Железнодорожному, наступательных действий противник не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 1 вражеское штурмовое действие в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по Одрадокаменке.

На Курском направлении с начала суток произошло 21 боестолкновение, шесть из которых продолжались по состоянию на 22:00.