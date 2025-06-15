Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу.

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Що зараз відбувається на фронті

На Харківському напрямку противник 6 разів атакував біля населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 6 спроб штурмів у напрямку Петропавлівки, Голубівки, Загризового та Нової Кругляківки. Всі атаки ворога зупинили.

На Лиманському напрямку російські загарбники 11 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Торського й Григорівки. Станом на 22:00 п’ять боєзіткнень все ще тривали.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки окупаційних військ поблизу Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників поблизу Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку зафіксовано 12 спроб штурмів позицій українських підрозділів на Торецькому напрямку поблизу Торецька, в бік Русиного Яру, Новоспаського та Яблунівки. Станом на 22:00 два боєзіткнення тривали.

На Покровському напрямку противник 39 разів намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська. Три боєзіткнення все ще тривали.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 136 окупантів, з них 84 – безповоротно. Також знищено п’ять автомобілів, три мотоцикли, п’ять безпілотних літальних апаратів, термінал супутникового зв’язку, два генератори. До того ж пошкоджено два автомобілі та одну бойову броньовану машину росіян,

– повідомили у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря. Чотири боєзіткнення продовжуються дотепер. Авіаційного удару зазнали Новопіль, Толстой, Воскресенка та Мирне.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими авіаційними ракетами по Залізничному, наступальних дій противник не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили 1 ворожу штурмову дію в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по Одрадокам’янці.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 21 боєзіткнення, шість з яких тривали станом на 22:00.