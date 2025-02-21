За сутки произошло 80 боевых столкновений, горячее всего возле Покровска, – сводка Генштаба

В Генштабе ВСУ обнародовали отчет о ситуации на фронте за сутки 21 февраля. К сожалению, традиционно россияне продолжат попытки наступления, особенно на Покровском направлении.

Россияне в частности применяли ракетную атаку и авиаудары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Как прошли последние сутки на фронте

С начала суток зафиксировано 80 боевых столкновений. Враг совершил один ракетный удар, 43 авиационных атаки с применением двух ракет и 53 управляемых авиабомб, 1128 ударов дронами-камикадзе и более 4 тысяч артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных и населенных пунктах.

На Харьковском направлении защитники Украины отбили один штурм в районе Волчанска, еще один бой продолжается. Также противник нанес авиаудар по Золочеву.

На Купянском направлении российские войска пять раз пытались вытеснить украинских бойцов с позиций вблизи Загрызово,. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении враг семь раз атаковал в районе населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны, Ямполовка и Колодязи Два боя продолжаются. Российская авиация нанесла удар по Боровой.

На Краматорском направлении продолжаются три попытки противника прорвать оборону вблизи Васюковки. Под вражескими авиаударами сегодня оказались Часов Яр и Константиновка.

На Торецком направлении враг девять раз пытался вклиниться в оборону. Украинские военные отбили две атаки в районах Торецка и Дилиевки, еще семь боев продолжаются.

На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои. В течение дня зафиксировано 29 атак противника.

Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улаклы, Удачное, Надиевка и Молодецкое. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Гродовка, Лысовка, Мирноград и Новоалександровка.

По имеющейся на данный момент информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 245 человек, из них 101 – безвозвратно. Уничтожено семь автомобилей, пушку, боевую машину пехоты, реактивную систему залпового огня БМ-21 “Град” и два мотоцикла. Кроме того, поврежден танк, тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка", пушку и автомобиль оккупантов.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили пять атак в районах Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении российская авиация нанесла удары неуправляемыми ракетами по Новополю и Гуляйполю.

На Ореховском направлении продолжаются три вражеские атаки вблизи Щербаков и Пятихаток.

На Курском направлении за день зафиксировано 14 боевых столкновений, 17 авиаударов с применением 24 управляемых авиабомб, а также 368 артиллерийских обстрелов, среди них три из реактивных систем залпового огня.

На Северском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Сегодня следует отметить воинов 128-й отдельной бригады территориальной обороны "Дикое Поле" и 79-го пограничного отряда, которые в чрезвычайно сложных условиях сдерживают атаки превосходящих сил противника, наносят ему значительные потери,

– отметили в Генштабе.