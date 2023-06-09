В Крыму умалчивают уничтожение ГЭС, Генштаб подтвердил удар ВСУ по лагерю врага в Донецке

В Украине продолжают бороться с последствиями взрыва Каховской ГЭС. Между тем россияне, совершившие теракт, скрывают информацию об этом от жителей Крыма.

Это подчеркивают в утренней сводке Генштаба ВСУ. По имеющимся данным, местные СМИ умалчивают о том, что оккупанты уничтожили Каховскую ГЭС.

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Боятся паники в Крыму

Как говорят в ведомстве, во временно оккупированном Крыму наблюдается тенденция к замалчиванию информации об уничтожении дамбы. Боятся об этом рассказывать местные СМИ даже в Симферополе.

Умалчивают не только сам факт, но и последствия катастрофы, которую вызвали россияне. По имеющейся информации, местная оккупационная так называемая "власть" волнуется из-за того, что среди населения может быть паника.

Так называемый "председатель" Крыма Аксенов признал, что на полуострове будут проблемы с водоснабжением. По его словам, существует риск, что Северокрымский канал будет становиться более мелким. В то же время он уверял, что существует достаточно воды в водохранилищах. И что, дескать, проблем с питьевой водой не будет.

Между тем, в Генштабе подтвердили информацию о потерях врага. На днях нашим защитникам удалось нанести точный удар по тренировочному лагерю.

В Донецке уничтожили почти 60 оккупантов

В ведомстве отметили, что в юго-западной части временно оккупированного Донецка зафиксировали подразделение "Ахмат". Там захватчики грабили гражданских жителей, снимали постановочные видео о ведении боевых действий.

6 июня наши военные нанесли точный удар. Силы обороны попали по району скопления боевиков в тренировочном лагере. Вследствие этого удалось уничтожить 56 бойцов. Что касается санитарных потерь, то они уточняются.

Заметим, что на утро 8 июня нашим защитникам удалось уничтожить около 212 760 российских захватчиков. За сутки 7 июня на тот свет отправили 730 оккупантов. Обратите внимание, что реальная цифра может быть больше. Это связано с тем, что в зонах ведения активных боевых действий производить подсчет сложно.