Массированные атаки россиян на фронте: ВСУ отбили более сотни штурмов за сутки

Интенсивность боевых действий на востоке Украины не спадает. Враг провел 131 атаку, но наши военные держат позиции и наносят потери оккупантам.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Генштаб ВСУ. Российские войска не уменьшают интенсивности боевых действий на фронте.

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Интенсивность боев на фронте растет

Только за 28 июля по состоянию на 22:00 украинские воины отбили 131 атаку оккупантов, которые массово применяют авиацию, дроны и управляемые бомбы.

Враг нанес по позициям Сил обороны 5 ракетных и 70 авиаударов, применил 8 ракет, 107 управляемых авиабомб, 1 376 ударов дронами-камикадзе и более 4 тысяч обстрелов из различного вооружения.

На Покровском направлении зафиксировано больше всего атак – 42 штурмовые и наступательные действия. Россияне пытались прорваться в районах Попового Яра, Маяка, Лисовки, Дачного, Зеленого Кута и других населенных пунктов. Бои до сих пор продолжаются в восьми локациях. Защитники уничтожили 96 оккупантов, еще 53 – ранены, а также вражескую технику, БпЛА и средства связи.

На Лиманском направлении – 23 вражеские атаки, враг пытался продвинуться у Новоегоровки, Карповки, Ямполовки и Дроновки.

Купянское направление – 4 попытки вытеснить ВСУ, бои продолжаются.

Северское направление – враг пытался атаковать возле Григорьевки и Выемки.

Краматорское направление – остановлена попытка продвижения в направлении Предтечино, авиаудару подверглась Константиновка.

Торецкое направление – 7 попыток прорыва возле Торецка, Дилиевки и Русиного Яра.

Новопавловское направление – отражено 8 атак, еще 6 боев продолжаются.

Ореховское направление – одно боевое столкновение возле Каменского.

Приднепровское направление – враг пытался атаковать пять раз.

Гуляйпольское – атак не зафиксировано.

На Северном и Южном флангах Слобожанщины, а также в направлении Зеленого, Красного Первого, Степной Новоселовки и Кондрашовки украинские военные отбили ряд атак. В некоторых районах продолжаются бои.