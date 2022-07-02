Враг пытался штурмовать Богородичное и наступать в районе Верхнекаменского: попытки безуспешны

Украинские военные в течение 129 дней противостоят российской агрессии. За прошедшие сутки враг пытался взять штурмом Богородичное, а также наступал возле Верхнекаменского.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ от 2 июля. В ведомстве отметили, что попытки врага наступать на эти населенные пункты успехом для оккупантов не увенчались.

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Враг не оставляет попыток штурмовать населенные пункты

Если говорить о Славянском направлении, то российские бойцы там ведут оборонительные бои. В то же время, они пытались штурмовать Богородичное. Но добиться успеха на этом направлении им не удалось.



Актуальная карта боевых действий возле Славянска / Скриншот liveuamap

Не мешало это оккупантам обстреливать районы населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка, а также Криничное. По ним враг открывал огонь из артиллерии. Кроме того, захватчики на этом направлении стремятся усовершенствовать логистику, чтобы снабжать свое войско всем необходимым.

Попытки наступления за прошедшие сутки наблюдались также на Верхнекаменском направлении. Но и там враг не смог достичь поставленных целей, так что ему пришлось отойти. В целом же на Краматорском направлении оккупанты продолжали обстрелы районов Белогоровки, Маяков, а также Донецкого. На Лисичанском – Золотаровки и Верхнекаменского. Враг атаковал как со ствольной, так и из реактивной артиллерии.

Обстрелы не прекращаются и на других направлениях

Российские бойцы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии открывали огонь на Бахмутском направлении. Они били возле Вершины, Бахмута, а также Спорного. Кроме того, с авиации оккупанты атаковали район Вершины.



Карта боевых действий на Донбассе / Скриншот liveuamap

Неспокойно также на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Их оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров. Под вражеский огонь попали районы Шумов, Нью-Йорка, Зализного, Авдеевки, Красногоровки, Новомихайловки, Марьинки, Павловки, Угледара, Золотой Нивы, Шевченко, Новоданиловки, Орехового и Зализничного. Авиаудары оккупанты наносили неподалеку от Новобахмутовки, а также Авдеевки.

Что касается Южнобужского направления, то там все без изменений. Российские захватчики пытаются изо всех сил удерживать позиции, которые они заняли раньше. Кроме того, враг делает все, чтобы сделать невозможным продвижение ВСУ.

Вблизи Партизанского, Кобзарцев, Прибугского, Таврического, Степной Долины, Посад-Покровского, Трудолюбовки, Николаевки, Потемкиного и Лупарева враг за прошедшие сутки устраивал обстрелы.

Оккупанты продолжают мобилизационные учения в Беларуси

Если говорить о Волынском и Полесском направлении, то там наблюдается определенная активность от белорусов. Мобилизационные учения в стране продлили до 9 мая. Поэтому в их рамках военные комиссариаты Гомельской области продолжают вручать повестки. Более того, из страны запретили выезжать врачам.

Что касается Северского направления, то там наблюдается скопление врага. Чтобы прикрывать российско-украинскую границу в Брянской и Курской областях, оккупанты удерживают до трех батальонных тактических групп. Они входят в состав 1 танковой армии, 20 общевойсковой армии Западного военного округа. Кроме того, известно о нахождении подразделений воздушно-десантных войск.

В то же время враг обстреливал приграничные районы Сумской, а также Черниговской областей.

Оккупанты также применяют комплексы радиоэлектронной борьбы. Их используют российские бойцы в районах населенных пунктов, расположенных в Белгородской области недалеко от государственной границы. Это враг делает для того, чтобы нарушать систему управления и связи подразделений ВСУ.

А вот на Харьковском направлении у врага одна цель – сковывать действия ВСУ. Это он делает достаточно долго, чтобы наши военные не имели возможности продвинуться дальше и выбить оккупантов за пределы государственной границы. Чтобы вернуть утраченные позиции, оккупанты продолжают штурмовые действия. За прошедшие сутки это происходило на направлении Кочубеевка – Дементиевка.

Из артиллерии враг бил по районам Золочева, Русской Лозовой, Крестища, Победы, Дементиевки, Верхнего Салтова, Молодовы, Старого Салтова, Коробочкино, Замуловки, Великой Бабки, Волобуевки, а также Малиновки. Авиаударов оккупанты нанесли неподалеку от Верхнего Салтова, Прудянки и Мосьпанового.

Напомним, что в войне против Украины российская армия ежедневно теряет как живую силу, так и технику. В ряды "двухсотых" на протяжении более четырех месяцев попали уже почти 36 тысяч оккупантов. И эта цифра растет каждый день.

"Вторая армия мира" сокращается

С начала полномасштабного вторжения ВСУ удалось уничтожить 35 750 российских бойцов. Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь точно подсчитать потери врага в районе активных боевых действий просто невозможно.

Кроме того, на балансе вражеской армии осталось меньше техники. А все потому, что в металлолом превратили 1 577 танков, 3 736 боевых бронированных машин, 796 артиллерийских систем, 246 РСЗО, 105 единиц ПВО.

Также у оккупантов на 217 самолетов, 186 вертолетов, 645 БпЛА оперативно-тактического уровня, 143 крылатые ракеты, 15 судов, 2 610 автомобилей и автоцистерн и 61 единиц специальной техники меньше.

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