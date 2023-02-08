Установили своеобразный рекорд, – Жданов рассказал об успехе украинских защитников

В последние дни украинские военные набрали мощный темп по уничтожению оккупантов. Всего за 5 – 6 февраля они выбили с поля боя совокупно практически танковый батальон противника.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, в течение 5 и 6 февраля украинские военные уничтожили 25 танков противника, что сравнимо практически с танковым батальоном. Это своеобразный рекорд.

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Можем существенно истощить оккупантов

Как отметил Жданов, также 5 и 6 февраля Силы обороны уничтожили 1900 российских захватчиков. Если такие темпы ликвидации захватчиков будут продолжаться, то боеспособность оккупантов существенно снизится.

Если будем выдерживать темпы уничтожения оккупантов в 1000 в день, то за пару месяцев выйдем на хороший результат в плане снижения боеспособности российской группировки на территории Украины,

– заметил Жданов.

Некоторые подтверждения таких больших потерь можно увидеть в сообщении от украинской разведки. Там утверждают, что у российского командования в Луганской области возникла неожиданная проблема – им некуда девать трупы оккупантов.

Жданов рассказал об успехах украинских военных: смотрите видео

Именно поэтому в оккупированном Новопскове россияне строят стационарный крематорий. Там будут сжигать тела российских захватчиков.

Если бы они все это везли в Россию, там были бы полные грузовики с телами. А по России пошла бы волна рассылок этих "бандеролей". Вероятно, командование россиян не может этого допустить. Потому что это может привести к социальному напряжению в обществе,

– отметил Жданов.

Свежие потери российских захватчиков