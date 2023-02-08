Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, упродовж 5 та 6 лютого українські військові знищили аж 25 танків противника, що можна порівняти практично з танковим батальйоном. Це – своєрідний рекорд.

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Можемо суттєво виснажити окупантів

Як наголосив Жданов, також 5 та 6 лютого Сили оборони знищили аж 1900 російських загарбників. Якщо такі темпи ліквідації загарбників триватимуть і надалі, то боєздатність окупантів суттєво знизиться.

Якщо будемо витримувати темпи знищення окупантів в 1000 на день, то за пару місяців вийдемо на хороший результат в плані зниження боєздатності російського угруповання на території України,

– зауважив Жданов.

Певні підтвердження таких великих втрат можна побачити у повідомлення від української розвідки. Там стверджують, що в російського командування в Луганській області виникла несподівана проблема – вони не мають куди дівати трупи окупантів.

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Саме тому в окупованому Новопскові росіяни будують стаціонарний крематорій. Там спалюватимуть тіла російських загарбників.

Якби вони все це везли в Росію, то там були б повні вантажівки з тілами. А по Росії пішла б хвиля розсилок цих "бандеролей". Ймовірно, командування росіян не може цього допустити. Бо це може спричинити соціальну напругу в суспільстві,

– зазначив Жданов.

Свіжі втрати російських загарбників