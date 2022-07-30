Война стала решающим моментом, чтобы перейти на украинский – Ксения о блогерстве и соцсетях

С началом полномасштабной войны россии против Украины в обществе массово начали переходить на государственный язык. Также побуждают делать это всех, ведь общаться на языке оккупанта это по меньшей мере неуважение к тем, кто пострадал или погиб во время боевых действий.

Ксения о переходе на украинский язык

Так поступила и Ксения Артюх, которая родом из Харьковской области. До войны она все время разговаривала на русском, и вела свой блог в соцсетях также на этом языке. В рамках проекта СВОИ 24 канал рассказывает историю девушки, которая сейчас изменила свое мнение.

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Ксения рассказала, что с языком у нее проблем нет, ведь просто нужно было вспомнить, как в школе разговаривали – после окончания она училась уже на русском.

Девушка писала и общалась в своем блоге на русском языке, однако, как заметила, еще до войны думала о том, чтобы перевести свои соцсети на украинский. Но она жила в русскоязычном регионе, и такие действия не присущи там, поэтому передумала, потому что это еще и нужно немного прилагать лишние усилия.

Но война стала таким решающим моментом, когда я решила, что хочу внести свой вклад в украинизацию, что все публичное буду делать на украинском,

– подчеркнула Ксения.

В то же время в быту она до сих пор разговаривает и на русском – с русскоязычными. Девушка подчеркнула, что не видит в этом проблемы, и говорит, что не стоит допускать, чтобы языковой вопрос создавал какие-либо ссоры в украинском обществе.

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