Свои личные интересы были важнее: почему власти Грузии боятся прозападного курса

В 2022 году Молдова и Украина получили статус кандидатов на членство в ЕС. Этот статус ожидала и Грузия, но она получила отказ до выполнения предварительных условий.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист "Эхо Кавказа" Тенгиз Аблотия. По его словам, такой антизападной позиции, как сейчас, у грузинских властей за 10 лет не было.

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Почему Грузия стала антизападной

Тенгиз Аблотия отметил, что за последние 10 лет, при которых у власти находится нынешняя политическая сила, он не припоминает, чтобы антизападная риторика достигала таких масштабов.

"Они почти 10 лет у власти, но никогда такой антизападной риторики не было. Такого, чтобы они выступили и ругали Запад, за 10 лет, как они у власти – я такого не помню. И с Россией они всегда были аккуратнее и так откровенно не напрашивались на союзнические отношения", – рассказал журналист.

Почему грузинские власти сменили риторику: смотрите видео

Он добавил, что это началось, когда Украина и Молдова получили статус кандидатов на членство в ЕС, а Грузии отказали и поставили определенные условия для получения этого статуса.

Да, эти 12 условий были такими, что это гарантированно привело бы к потере власти. Вот они и решили, что им не нужно ЕС, потому что они будут не у власти,

– отметил Аблотия.

При этом журналист отметил, что действующим грузинским властям крайне необходим этот статус, но они будут его требовать на их условиях, чтобы не было независимого суда, а власть могла давить на общественный сектор и журналистов.

Почему Грузии отказали в статусе кандидата