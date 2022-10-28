Мы оперировали под обстрелами: студентка-врач о первых днях войны в Северодонецке

С первых дней полномасштабной войны Северодонецк был одним из городов, которые беспощадно бомбили. Количество пострадавших было таким, что спасать людей и оперировать пришлось даже тем, кто только закончил интернатуру.

Об этом рассказала офтальмолог и студентка известного офтальмолога Вадима Водяника Ирина Мерщанская в интервью в рамках проекта СВОИ на 24 канале.

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Операции под обстрелами

Первый день полномасштабной войны она провела на работе в клинике. Тогда там собралось немало пациентов, ведь это был запланированный операционный день. Однако единственным взрывом во время утренней пятиминутки не обошлось. Город обстреливали с такой интенсивностью, что не было возможности дойти домой.

Я осталась на работе. Мы ночевали на работе. И после каждого обстрела к нам доставляли людей, которых мы оперировали,

– рассказала Ирина Мерщанская.

Как отметила девушка, после каждого обстрела в клинику доставляли новых людей, нуждающихся в помощи. У них были рваные раны, приезжали даже люди без глаз. В таких случаях хирургам не оставалось ничего другого, как удалять глаз.

В таком режиме в клинике люди жили долго, месяц же сидели в подвале, когда были обстрелы. Более того, под обстрелами приходилось и оперировать.

Пациенты прежде всего

Своими воспоминаниями о первом дне войны поделился также офтальмолог Вадим Водяник. Он рассказал, что, как и вся страна, проснулся 24 февраля от взрывов, но все же решил в тот день поехать на работу. Там его ждали пациенты из разных уголков области, поэтому он решил провести операционный день, как и планировалось по графику.

Однако вскоре раздался первый мощный взрыв. Он был такой силы, что задрожали окна в отделении. Однако от планов врачи не отступили, подготовили операционную и прооперировали. Людей, которые оставались в зале ожидания, просто отсадили от окна.

Полный разговор с врачом Вадимом Водяником: смотрите видео