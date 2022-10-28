Про це розповіла офтальмологиня та студентка відомого офтальмолога Вадима Водяника Ірина Мерщанська в інтерв'ю у межах проєкту СВОЇ на 24 каналі.

До теми Оперували під обстрілами, жили на роботі: як лікар перевіз власну клініку із Сєвєродонецька

Операції під обстрілами

Перший день повномасштабної війни вона провела на роботі у клініці. Тоді там зібралося чимало пацієнтів, адже це був запланований операційний день. Однак єдиним вибухом під час ранкової п'ятихвилинки не обійшлося. Місто обстрілювали з такою інтенсивністю, що не було можливості дійти додому.

Я вже залишилась на роботі. Ми ночували на роботі. І після кожного обстрілу до нас доставляли людей, яких ми оперували,

– розповіла Ірина Мерщанська.

Як зазначила дівчина, після кожного обстрілу до клініки доставляли нових людей, яким потрібна була допомога. У них були рвані рани, приїжджали навіть люди без очей. У таких випадках хірургам не залишалося нічого іншого, як видаляти око.

У такому режимі у клініці люди жили тривалий час, місяць же сиділи в підвалі, коли були обстріли. Ба більше, під обстрілами доводилося й оперувати.

Пацієнти перш за все

Своїми спогадами про перший день війни поділився також офтальмолог Вадим Водяник. Він розповів, що, як і вся країна, прокинувся 24 лютого від вибухів, але все ж вирішив у той день поїхати на роботу. Там його чекали пацієнти з різних кутків області, тому він вирішив провести операційний день, як і планувалося за графіком.

Однак невдовзі пролунав перший потужний вибух. Він був такої сили, що затремтіли вікна у відділенні. Однак від планів лікарі не відступили, підготували операційну та прооперували. Людей же, які залишалися в залі очікування, просто відсадили від вікна.

Повна розмова з лікарем Вадимом Водяником: дивіться відео