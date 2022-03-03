Свои последние независимые медиа РФ "убивает" беспощадно – Подоляк о закрытии "Эха Москвы"
Россия беспощадно убивает свои последние независимые медиа. Так советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк оценил закрытие российской радиостанции "Эхо Москвы"
Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Важно Роскомнадзор заблокировал в России украинские официальные сайты и СМИ: среди них и 24 канал
Кстати, свои последние независимые медиа РФ "убивает" беспощадно. Как, например, "Эхо Москвы", – отметил господин Подоляк.
Он добавил, что сейчас в Украине находится более 1300 иностранных журналистов, которые освещают агрессию России против нашего государства. Это поможет людям из других стран увидеть, как оккупант нарушает принципы ведения войны, атакует мирных жителей и тому подобное.
Напомним, 1 марта генеральная прокуратура России предъявила требование в Роскомнадзор, чтобы тот ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь". На следующий день в России заблокировали ряд украинских медиа, среди которых 24 канал:
Украинские СМИ, заблокированные в России
- канканал ТСН,
- Сегодня,
- Укринформ,
- 24 канал,
- ZAXID.NET,
- "Зеркало недели",
- Цензор.НЕТ,
- Vesti.ua,
- Depo.ua,
- Delo.ua.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!