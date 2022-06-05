Своя игра: как Лукашенко планирует пережить Путина

Ну, вот. "Белта" рассказала, что Лукашенко и Генсек ООН поговорили и обсудили вопрос экспорта украинского зерна через территорию Беларуси. Та самая тема, которая активно обсуждалась некоторое время назад в контексте российской внешнеполитической тактики на отмену санкций.

Минск ведет свою игру

Как сообщается, официальный Минск готов и территорию предоставить, и даже железнодорожные мощности, и… – в общем, все, что нужно. Ну и, ожидаемо, одно условие: раз уж мы обеспечиваем транзит зерна к портам, то и наши товары туда пустите (понятно, речь, в первую очередь, о том самом калии).

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Все, как по писанному. Совсем недавно российский МИД напрямую говорил о том, что готов содействовать решению продовольственной проблемы, разблокировав Черное море, взамен на снятие санкций.

Сегодня же о подобном говорила Захарова, немного сместив акценты. Но и Минск говорит о готовности содействовать, – тоже взамен на де-факто снятие санкций.

Проблема только в том, что каждый тут сам за себя, говорит о своих санкциях и о своих предложениях. Что, в общем-то, очень красноречиво иллюстрируют глубину "союзничества".

Россия на обочине

Гутерреш, как сообщают, взял паузу для консультаций с отдельными государствами. Видимо, принципиально он не против.

А я так думаю: а с чего ему быть против? Я даже бы совершенно не удивился, если бы такая сделка состоялась. Более того, я бы даже не удивился, если бы стало известно, что подспудно Запад таким образом решал вопрос не (с)только выживания африканских голодающих, сколько внесения и углубления раскола между Минском и Москвой. Такая вот у нас конспирология на селе.

Потому что, конечно, Россия действует в привычной для нее рамке: сначала создает проблемы, а потом торгуется за их решения. Но в этот раз что-то пошло не так: оказалось, что есть кому поторговаться и без нее. И это, конечно, очень любопытный момент.

Символизм ситуации в том, что готовность Минска к такого рода схемам автоматически вызывает в памяти всевозможные проекты Балто-Черноморского сотрудничества, что еще совсем недавно казалось невозможным – именно по причине позиции беларуского режима.

Как оно будет сейчас, еще неизвестно, но позиция, видимо, уже не столь однозначная.

И это говорит о нескольких вещах.

Ставки сделаны

Как минимум, о том, что Украине, по всей видимости, не стоит опасаться вторжения беларуской армии. В Минске, очевидно, пришли к пониманию, что Киев войну не проиграет, а без него, прямо или косвенно, делать деньги в регионе весьма проблематично. Если бы Россия реально и полностью завоевала Украину, это был бы совершенно иной и географический, и логистический, и ресурсный расклад и место в экономических схемах пришлось бы искать через Москву. А так – слегка в обход.

А еще о том, что беларуской диктатуре, конечно, в этой ситуации везет больше, чем Кремлю: на фоне такой глобальной беды, как война, появился шанс решать свои проблемы, торгуясь на глобальном уровне, а не на уровне внутренней политики и судеб политзаключенных. Это очень важно, поскольку идти на уступки в этих вопросах Минску крайне не с руки – все понимают, что удерживать власть без репрессий долго не получится.

Только проблема остается в том, что все это – решения тактического уровня. Это действия в формате "сегодня – завтра", а о том, что будет "послезавтра" здесь, похоже, не задумываются или задумываются не особо. Потому что сомнительные перспективы РФ в развязанном ей же большом конфликте все очевиднее, вероятность того, что Москва уже в скором будущем окажется не в состоянии держать у власти фаворитов-диктаторов в соседних государствах – все реальнее, а вот потенциала для нормального добрососедского сотрудничества с европейскими странами и Украиной, пока государство здесь живет в формате «не до законов» и после всего того, что уже было сделано – практически нет.

Продолжаем в режиме онлайн проживать исторический крах диктатур на Восточно-Европейском пространстве.

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