Мінськ веде свою гру

Як повідомляється, офіційний Мінськ готовий і надати територію, і навіть залізничні потужності, і загалом, все, що потрібно. Ну і, очікуємо, одна умова: якщо вже ми забезпечуємо транзит зерна до портів, то й наші товари туди пустіть (зрозуміло, мова, насамперед, про той самий калій).

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Все, як по писаному. Нещодавно російське МЗС прямо говорило про те, що готове сприяти вирішенню продовольчої проблеми, розблокувавши Чорне море за умови зняття санкцій. Нині про подібне говорила Захарова, трохи змістивши акценти. Але й Мінськ говорить про готовність сприяти, – теж натомість в обмін на, де-факто, зняття санкцій.

Проблема тільки в тому, що кожен тут сам за себе говорить про свої санкції і про свої пропозиції. Це дуже красномовно ілюструють глибину "союзництва".

Росія на узбіччі

Гутерреш, як повідомляють, взяв паузу для консультацій із окремими державами. Мабуть, принципово не проти. А я так думаю: а чого йому бути проти? Я навіть не здивувався б, якби така угода відбулася. Ба більше, я навіть не здивувався б, якби стало відомо, що підспудно Захід таким чином вирішував питання не тільки виживання африканських голодуючих, скільки внесення і поглиблення розколу між Мінськом і Москвою. Така ось у нас конспірологія на селі.

Тому що, звичайно, Росія діє у звичній для неї рамці: спочатку створює проблеми, а потім торгується за їхнє вирішення. Але цього разу щось пішло не так: виявилося, що є комусь поторгуватися і без неї. І це, звісно, ​​дуже цікавий момент.

Символізм ситуації в тому, що готовність Мінська до таких схем автоматично викликає в пам'яті всілякі проєкти Балто-Чорноморського співробітництва, що ще зовсім недавно здавалося неможливим – саме через позицію білоруського режиму. Як воно буде зараз, ще невідомо, але позиція, мабуть, уже не така однозначна. І це говорить про кілька речей.

Ставки зроблено

Як мінімум, про те, що Україні, мабуть, не варто побоюватися вторгнення білоруської армії. У Мінську, очевидно, дійшли розуміння, що Київ війну не програє, а без нього прямо чи опосередковано робити гроші в регіоні дуже проблематично.

Якби Росія реально і повністю завоювала Україну, це був би зовсім інший і географічний, і логістичний, і ресурсний розклад, і місце в економічних схемах довелося б шукати через Москву. А так – злегка в обхід.

А ще про те, що білоруській диктатурі, звичайно, у цій ситуації щастить більше, ніж Кремлю: на тлі такого глобального лиха, як війна, з'явився шанс вирішувати свої проблеми, торгуючись на глобальному рівні, а не на рівні внутрішньої політики та долі політв'язнів.

Це дуже важливо, оскільки йти на поступки у цих питаннях Мінську украй не з руки – всі розуміють, що утримувати владу без репресій довго не вдасться.

Тільки проблема залишається у тому, що це – рішення тактичного рівня. Це дії у форматі "сьогодні – завтра", а про те, що буде "післязавтра", тут, схоже, не замислюються або замислюються не особливо. Тому що сумнівні перспективи Росії у розв'язаному їй же великому конфлікті все очевидніші, ймовірність того, що Москва вже незабаром виявиться не в змозі тримати при владі фаворитів-диктаторів у сусідніх державах – все реальніше, а ось потенціал для нормальної добросусідської співпраці з європейськими країнами та Україною, поки держава тут живе у форматі "не до законів" і після того, що вже було зроблено – практично немає.

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