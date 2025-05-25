Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

Интересно Зеленский анонсировал 18-й пакет санкций против России

Против кого ввел санкции СНБО

На сайте президента Украины появился указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении ряда украинских и российских лиц.

Под торгово-экономические ограничения попали:

Александр Богуслаев – сын экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева;

– сын экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева; Игорь Мосийчук – украинский политик и блогер;

– украинский политик и блогер; Ростислав Шапошников – глава общественной организации "Дорожный контроль";

– глава общественной организации "Дорожный контроль"; Ахмед Дудаев – помощник чеченского главы Рамзана Кадырова;

– помощник чеченского главы Рамзана Кадырова; Сергей Лалакин – главарь российской криминальной группировки (Подольск);

– главарь российской криминальной группировки (Подольск); Сергей Михайлов – главарь российской криминальной группировки (Солнцево);

– главарь российской криминальной группировки (Солнцево); Геннадий Петров – главарь Тамбовской организованной преступной группировки в России.

Кроме того, были введены санкции против владельцев казино PIN-UP. Речь идет о гражданах страны-агрессора Дмитрия Пунина, Ивана Банникова и Александра Матяшова.