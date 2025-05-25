Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

Цікаво Зеленський анонсував 18-й пакет санкцій проти Росії

Проти кого ввела санкції РНБО

На сайті президента України з'явився указ, який уводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо низки українських та російських осіб.

Під торгівельно-економічні обмеження потрапили:

  • Олександр Богуслаєв – син експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва;
  • Ігор Мосійчук – український політик і блогер;
  • Ростислав Шапошніков – голова громадської організації "Дорожній контроль";
  • Ахмед Дудаєв – помічник чеченського глави Рамзана Кадирова;
  • Сєргєй Лалакін – ватажок російського кримінального угруповання (Подольськ);
  • Сєргєй Михайлов – ватажок російського кримінального угруповання (Солнцево);
  • Геннадій Петров – ватажок Тамбовського організованого злочинного угруповання у Росії.

Крім того, було запроваджено санкції проти власників казино PIN-UP. Мовиться про громадян країни-агресорки Дмитрія Пуніна, Івана Баннікова та Алєксандра Матяшова.