Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.
Цікаво Зеленський анонсував 18-й пакет санкцій проти Росії
Проти кого ввела санкції РНБО
На сайті президента України з'явився указ, який уводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо низки українських та російських осіб.
Під торгівельно-економічні обмеження потрапили:
- Олександр Богуслаєв – син експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва;
- Ігор Мосійчук – український політик і блогер;
- Ростислав Шапошніков – голова громадської організації "Дорожній контроль";
- Ахмед Дудаєв – помічник чеченського глави Рамзана Кадирова;
- Сєргєй Лалакін – ватажок російського кримінального угруповання (Подольськ);
- Сєргєй Михайлов – ватажок російського кримінального угруповання (Солнцево);
- Геннадій Петров – ватажок Тамбовського організованого злочинного угруповання у Росії.
Крім того, було запроваджено санкції проти власників казино PIN-UP. Мовиться про громадян країни-агресорки Дмитрія Пуніна, Івана Баннікова та Алєксандра Матяшова.