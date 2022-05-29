Соответствующую информацию сообщило иностранное издание. О спасении товарища рассказал сам сын политика.

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Сын депутата спас товарища

Сын депутата-консерватора рассказал, как он помог спасти товарища-британца, добровольца в Украине, когда они попали под обстрел россиян. Товарищ подорвался на мине,

– говорится в сообщении.

Бен Грант объяснил, что он помогал собрату Дину Артуру по направлению к северу от Харькова. Тот получил ранение в ногу, ему наложили жгут и повязку. Тогда Артуру кричали, что он должен попытаться убежать, несмотря на ранение, потому что погибнуть могут все.

Грант сообщил, что, вероятнее всего, вражеские беспилотники россиян заметили их. Именно поэтому оккупанты разместили так, что как только наши бойцы зашли, начали обстрел.

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Комментируя ужас, Грант рассказал: "Я никогда не чувствовал ничего подобного в своей жизни".

Известно, что Артуру врачи в Киеве спасли ногу, однако пришлось ампутировать часть левой голени.

Иностранный легион в Украине действует с начала марта

Владимир Зеленский 27 февраля призвал граждан иностранных государств, желающих "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире", присоединиться к Интернациональному легиону.

Впоследствии создали специальный сайт, на котором можно подать заявку на служение в легионе. Также Министерство юстиции создало объяснение того, каков алгоритм действия вступления в легион.

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В Минобороны Украины объяснили, что уже 7 марта легион выполнял задание. Известно, что в него вошли военные из 52 стран мира. На март добровольцев уже было более 20 тысяч.

Коротко о сыне депутата, который защищает Украину

9 марта СМИ написали, что защищать Украину приехал сын британской депутатки Хелен Грант. Она является бывшим министром спорта, членом британского парламента от Консервативной партии и советницей Бориса Джонсона.

Сын Хелен Грант – Бен Грант – бывший морской пехотинец. 30-летний британец более 5 лет был спецназовцем в Королевской морской пехоте.

Решение защищать Украину Бен принял тогда, когда увидел, как российские оккупанты бомбили семью, и услышал детские крики. Рассказал, что он отец 3 детей: "Если бы это были мои дети, я знаю, что бы сделал – я пошел бы драться. Потом я подумал, что еще мне были бы нужны люди с боевым опытом, которые смогут прийти и помочь мне спасти мою семью".

Ранее Бен Грант служил в Ираке. Приняв решение воевать за Украину, матери он не рассказал о планах. Сейчас боец сражается в иностранном легионе в составе Вооруженных Сил Украины.

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