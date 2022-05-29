Відповідну інформацію повідомило іноземне видання. Про порятунок товариша розповів сам син політикині.

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Як Бен Грант врятував товариша

Син депутата-консерватора розповів, як він допоміг урятувати товариша-британця, який є добровольцем в Україні, коли вони потрапили під обстріл росіян. Товариш підірвався на міні,

– мовиться у повідомленні.

Бен Грант пояснив, що він допомагав побратиму Діну Артуру у напрямку на північ від Харкова. Той отримав поранення в ногу, йому наклали джгут та пов'язку. Тоді Артуру кричали, що він має тікати, незважаючи на біль, бо загинути можуть всі.

Зокрема Бен Грант повідомив, що найімовірніше, ворожі безпілотники росіян помітили їх. Саме тому окупанти розмістили так, що як тільки наші бійці зайшли, почали обстріл.

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Коментуючи той жах, Грант розповів: "Я ніколи не відчував нічого подібного у своєму житті".

Відомо, що Артуру лікарі у Києві врятували ногу, проте довелось ампутувати частину лівої гомілки.

Іноземний легіон в Україні діє з початку березня

Володимир Зеленський 27 лютого закликав громадян іноземних держав, які хочуть "приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі", долучитися до Інтернаціонального легіону.

Згодом створили спеціальний сайт, на якому можна подати заявку на служіння в легіоні. Також Міністерство юстиції створило пояснення щодо того, який алгоритм дії вступу в легіон.

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У Міноборони України пояснили, що вже 7 березня легіон виконував завдання. Відомо, що у нього ввійшли військові з 52 країн світу. Станом на березень добровольців вже було понад 20 тисяч.

Коротко про сина депутатки, який захищає Україну

9 березня ЗМІ написали, що захищати Україну приїхав син британської депутатки Хелен Грант. Вона є колишньою міністеркою спорту, членкинею британського парламенту від Консервативної партії та радницею Бориса Джонсона.

Син Хелен Грант – Бен Грант – колишній морський піхотинець. 30-річний британець понад 5 років був спецпризначенцем у Королівській морській піхоті.

Рішення захищати Україну Бен ухвалив тоді, коли побачив, як російські окупанти бомбили родину та почув дитячі крики. Розповів, що він батько 3 дітей: "Якби це були мої діти, я знаю, що б зробив – я пішов би битися. Потім я подумав, що ще мені були б потрібні люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти та допомогти мені врятувати мою сім'ю".

Відомо, що раніше Бен Грант служив у Іраку. Ухваливши рішення воювати за Україну, матері він не розповів про плани. Зараз боєць воює в іноземному легіоні в складі Збройних Сил України.

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