Сын диктатора Каддафи примет участие в президентских выборах в Ливии
Источник:Hindustan Times
Сейф аль-Ислам Каддафи выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах Ливии. Он – сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи.
Каддафи подал официальную заявку на участие. Об этом сообщил глава пресс-службы Высшей избирательной комиссии Ливии Халид Аль-Менаи.
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По его словам, сын диктатора лично прибыл в офис Высшей избирательной комиссии, чтобы оформить заявку. Это первое появление Сейф аль-Ислама Каддафи на публике после свержения режима отца в 2011 году.Справка. Президентские выборы Ливии состоятся 24 декабря в городе Сабха.
Кроме Каддафи, участие в выборах намерены принять генерал Халифа Хафтар, премьер-министр Абдудхамид аль-Дбейба, спикер парламента в Бенгази Агила Салех.
В то же время проведение выборов в стране находится под угрозой. Ведь между различными политическими силами активно происходят споры.
Сын Каддафи подает заявку на выборы: смотрите видео
Что известно о сыне диктатора
Каддафи разыскивает Международный уголовный суд за преступления против человечности. Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Сейф аль-Ислама по обвинению в:
- убийстве;
- использовании наемников.
Отец мужчины предлагал сыну занять соответствующую должность. Но тот отказался, хотя фактически выполнял функции премьер-министра.Кстати! Сейф аль-Ислам уже намеревался участвовать в президентских выборах Ливии в 2017 году.
Свержение режима Муаммара Каддафи
- Более 10 лет назад режим Муаммара Каддафи повали с помощью восстания, а его убили.
- Он руководил страной 42 года.
- Диктатор пытался построить социалистическое общество, которое основано на исламе, морали и патриотизме.
Источник: Википедия