Представление наследного принца: почему Путину важно было встретиться с Кадыровым-младшим

Российский диктатор Владимир Путин встретился с сыном самопровозглашенного главы Чечни Рамзана Кадырова – 17-летним Ахматом. Таким образом, Путин решил показать преемника Кадырова.

В то же время Кадыров-старший встречался с главой Кремля после смерти своего отца, когда ему было 27 лет. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Заметьте Кадыров упустил свой шанс пойти дальше, сейчас ему бы удержать Чечню, – политолог из России

Зачем Путин встречался с сыном Кадырова

Эта встреча – это попытка показать преемника самопровозглашенного лидера Чечни и создание так называемой "династии Кадыровых". Таким образом, можно объяснить, зачем президенту России встречаться с подростком.

В большинстве случаев очевидно, что это операция "преемник". Таким образом Путин показывает "наследного принца". Это самый очевидный вариант, потому что на самом деле выпускать власть из рук "клана Кадыровых" для Путина довольно опасно,

– предположил российский оппозиционный журналист.

По его мнению, если Кадыров потеряет власть, то Чечня может "уйти в разнос". Более того, мнения, что эта встреча свидетельствует о становлении династии в Чечне придерживаются и эксперты, разбирающиеся в ее внутренних процессах.

Яковенко предположил, зачем Путин встречался с сыном Кадырова: смотрите видео

Кадыров-старший имеет серьезные проблемы со здоровьем

Журналисты издания Bild отметили, что самопровозглашенный лидер Чечни за последние несколько месяцев сильно набрал вес. Кроме того, на видео видно, что он просто-таки не может открыть глаза.

Скорее всего, у Кадырова серьезные проблемы с почками. По крайней мере, так утверждает бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев, живущий в эмиграции.

Проблемы с почками объясняют его раздутое тело. Говорят, Кадыров даже привез в Чечню медика из ОАЭ, потому что не верит врачам в России,

– констатировали в издании Bild со ссылкой на Ахмада Закаева.

К тому же, недавно Кадыров встретился с предводителем боевиков Денисом Пушилиным. На обнародованных кадрах можно увидеть, что внешний вид руководителя тикток-войск изменился не в лучшую сторону.

Более того, на его указательном пальце заметили медицинский прибор. Устройство похоже на переносной пульсоксиметр, который следит за уровнем кислорода в крови.