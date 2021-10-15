Сын Кернеса и сестра "слуги" красовались под Кремлем и "затравили" анекдот про бандеровцев
Источник:24 канал
Дочь мэра Сокирян, что в Черновицкой области, Юлия Привалова и ее муж – сын Геннадия Кернеса Даниил – попали в скандал из-за фото на Красной площади. К тому же женщина является сестрой нардепа от "Слуги народа" Владимира Козака и основательницей компании здорового питания YARO.
Юлия Привалова в своем инстаграме опубликовала селфи с мужем на фоне Кремля. В ответ на возмутительный комментарий она написала насмешливый анекдот про бандеровцев.
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Сын Кернеса с женой в Москве
Сейчас страница Юлии Приваловой закрыта и ее сообщения доступны только подписчикам. Однако в фейсбуке Михаил Думяк опубликовал скриншот ее поста. Один из пользователей написал под фото Приваловых из Москвы "сепары". В ответ Юлия решили написать въедливый анекдот, который высмеивает бандеровцев.
Юлия и Даниил Приваловы в Москве / Фотографии со страницы Михаила Думяка
Встречаются как-то два бандеровца, один другому говорит:
– А я москалям гадость сделал.
– Какую?
– А я им на Красной площади нас**л.
– И что, они тебе ничего не сделали?
– Да я по-тихому, в штаны,
– написала Юлия Привалова.
Сестра нардепа Владимира Козака и дочь мэра Сокирян
Юлия Привалова, в девичестве – Козак – дочь нынешнего мэра Сокирян и бывшего главы Сокирянской райгосадминистрации Василия Козака. Также она родная сестра народного депутата Владимира Козака. Он попал в Раду под №68 в списке "Слуги народа".
Центр противодействия коррупции заметил, что Владимир Козак был одним из тех нардепов, голосовавших за смягчение наказания за ложь о состоянии в декларациях. Впоследствии же его отец Василий Козак не декларировал права на компанию, которая принадлежала его семье.
К тому же Владимир Козак в 2018 году сменил своего шурина Даниила Привалова в роли владельца ООО "Слоу Фудз". После прохождения в Верховную Раду переписал фирму на родную сестру Юлию за 6,6 миллиона гривен. Сейчас на странице бренда написано, что Юлия Привалова является его основателем.
Бренд YARO, владелицей которого является Юлия Привалова / Скриншот
Также в центре Киева Привалова имеет 2 кафе – YARO Healthy Point и YARO Healthy Cafe Lipki.