Сын мэра Березани ударил военного на заседании сессии: полиция расследует дело
Источник:Полиция Киевщины
Во время заседания сессии Березанского городского совета произошел конфликт между депутатом и военнослужащим. Как впоследствии оказалось, народный избранник – сын мэра Березани.
Отмечается, что причиной конфликта, вероятно, стало недовольство защитника, приехавшего в отпуск с фронта, решениями городского головы.
Смотрите также Вокруг директора школы в Киеве разгорелся скандал из-за Крыма: педагог объяснила, как все было
Подробности инцидента
На видео, опубликованном в сетях, видно, что Сергей Тимченко – сын мэра Березани Владимира Тимченко – назвал военнослужащего "чучелом" и набросился на него с кулаками.
Сын мэра Березани ударил военного в лицо: смотрите видео
Мужчин быстро разняли и отодвинули друг от друга, чтобы они не продолжили драку.
Причину конфликта пока не уточнили. Сам Тимченко и его отец пока не комментировали произошедшее.Обратите внимание! Есть информация, что нынешний мэр Березани тесно связан с компанией российского миллиардера Андрея Молчанова ООО "Аэрок" – одной из самых мощных компаний по изготовлению газобетонных блоков в Украине, владеющей двумя заводами по производству автоклавного газобетона – в городах Обухов и Березань.
Что говорят в полиции
Полиция Киевской области начала расследование по этому делу. По данным следствия, около 20:50 обратился мужчина с письменным заявлением о том, что во время сессии Березанского городского совета у него возник конфликт с гражданином, в результате которого заявитель получил телесные повреждения.
Отмечается, что пострадавшим является 30-летний военнослужащий. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Полицейские начали предварительное расследование по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений.
Возле детской площадки в центре Киева сдетонировала граната
- Полиция расследует смерть мужчины в Подольском районе Киева. По предварительной информации, 29-летний мужчина погиб после того, как в его руках сдетонировала граната.
- Свидетели, услышавшие взрыв на переулке Квитневом, немедленно сообщили об этом полиции. На место происшествия приехали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа и врачи.
- На опубликованных полицией фото было видно, что жуткий инцидент произошел вблизи детской площадки. В настоящее время правоохранители устанавливают все детали. Следователи начали уголовное производство по статье "преднамеренное убийство" с примечанием о самоубийстве.