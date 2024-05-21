Сын вражеского военного преступника хотел устроить в Москве взрыв и приобщиться к "Свободе России"

Сын российского военного преступника Дениса Сидоренко был задержан в Москве во время подготовки диверсии на объектах газораспределительной сети. Также он поддерживал Навального и хотел вступить в легион "Свобода России".

OSINT-расследователи выяснили, что Сидоренко-старший еще был командиром 63 полка особого назначения воинской части 3695. Его полк участвовал в Чеченской кампании и других интервенциях на Северном Кавказе.

Смотрите также Сотни россиян под видом гражданских направляются на Луганщину, – ОСУВ "Хортица"

Чем "прославился" Сидоренко с начала полномасштабного вторжения

До начала полномасштабного вторжения Денис Сидоренко стал полковником и командиром части. Однако в 2011 году выяснили, что он много лет сдавал своих бойцов в аренду местным предпринимателям. Его осудили, однако он смог откупиться. Далее Сидоренко:

работал в Сибирском филиале Управления ведомственной охраны Министерства транспорта России, где было не слишком "рыбное" место;

тогда он бросил жену с двумя детьми и уехал в Краснодарский край – в курортный Ейск;

там возглавил отдел по вопросам культуры и туризма местной администрации;

на новой должности имел деньги от предпринимателей. Финансы оседали в его компании "Ейские курорты".

Далее баллотировался на мэра Ейска, однако потерпел поражение. С начала полномасштабной войны России против Украины Сидоренко много высказывался в соцсетях о том, как нужно воевать, однако сам на фронт не побежал.

Уже в 2023 году Сидоренко получил заманчивое предложение – возглавить добровольческий батальон "Барс-8". В отличие от регулярных подразделений военных сил России, такие батальоны контролируются только условно. Хотя они и называются "добровольческими" на деле же это по сути легализованные наемники,

– объяснили аналитики.

По меньшей мере с конца лета 2023 года отметился в ряде инцидентов на временно оккупированной части Запорожской области, а именно – в Пологовском районе. Местные жители говорили, что "Барс-8" причастен к:

похищениям,

вымогательствам,

убийствам нескольких фермеров и предпринимателей.

Когда подразделение Сидоренко бросили на передовую, то сам он уехал в длительный отпуск в Краснодар и искал, с кем весело провести ночь. Также он понял, что можно зарабатывать на сборах, ведь родные и знакомые оккупантов переводят им деньги на закупку амуниции и оборудования. Конечно же средства шли через "кассу" комбата.

Какие выводы сделал сын Сидоренко

Сидоренко-старший сейчас живет с любовницей Викторией, от которой имеет малого сына. Зато алименты на двух старших детей он не платил.

Его первая жена Юлия Иванищенко имела малые доходы, поэтому их дочь Дарья Сидоренко 2008 года рождения была вынуждена бросить профессиональные занятия гимнастикой и с ранних лет начала подрабатывать тренером.

Сын Сидоренко от первого брака Максим Сидоренко родился 23 апреля 2006 года. Известно, что он учился в Казачьем кадетском корпусе имени Куянова в Бердске.

Хотя и воспитывался в духе "любви к русскому миру", еще в юношеском возрасте осознал лживость российской пропаганды, не в последнюю очередь из-за жизненного пути отца, с которым общался вплоть до 2020 года,

– объяснили аналитики.

Так, Максим Сидоренко:

поддерживать местную оппозицию и выступал в поддержку Алексея Навального;

с начала полномасштабного вторжения осуждал действия вооруженных сил России и донатил на ВСУ;

пытался вступить в ряды Легиона "Свобода России".

В июле 2023 года его задержали в Москве во время подготовки диверсии на объектах газораспределительной сети. Его вписали в список террористов и экстремистов.

Сын выбрал путь противоположный отцовскому

Поэтому родной отец – Денис Сидоренко – стал фигурантом служебного расследования. Однако он отмазался, отказавшись от родных детей.