OSINT-розслідувачі з'ясували, що Сидоренко-старший ще був командиром 63 полку особливого призначення військової частини 3695. Його полк брав участь у Чеченській кампанії та інших інтервенціях на Північному Кавказі.

Дивіться також Сотні росіян під виглядом цивільних прямують на Луганщину, – ОСУВ "Хортиця"

Чим "прославився" Сидоренко з початку повномасштабного вторгнення

До початку повномасштабного вторгнення Дєніс Сидоренко став полковником та командиром частини. Проте у 2011 році з'ясували, що він багато років здавав своїх бійців у оренду місцевим підприємцям. Його засудили, проте він зміг відкупитись. Далі Сидоренко:

працював у Сибірській філії Управління відомчої охорони Міністерства транспорту Росії, де було не надто "рибне" місце;

тоді він кинув дружину з двома дітьми та поїхав у Краснодарський край – в курортний Єйськ;

там очолив відділ з питань культури і туризму місцевої адміністрації;

на новій посаді мав гроші від підприємців. Фінанси осідали у його компанії "Єйські курорти".

Далі балотувався на мера Єйська, проте зазнав поразки. З початку повномасштабної війни Росії проти України Сидоренко багато висловлювався в соцмережах про те, як потрібно воювати, проте сам на фронт не побіг.

Уже у 2023 році Сидоренко отримав привабливу пропозицію – очолити добровольчий батальйон "Барс-8". На відміну від регулярних підрозділів військових сил Росії, такі батальйони контролюються тільки умовно. Хоч вони й називаються "добровольчими" на ділі ж це по суті легалізовані найманці,

– пояснили аналітики.

Щонайменше з кінця літа 2023 року відзначився у низці інциденті на тимчасово окупованій частині Запорізької області, а саме – у Пологівському районі. Місцеві жителі говорили, що "Барс-8" причетний до:

викрадень,

вимагань,

убивств кількох фермерів і підприємців.

Коли підрозділ Сидоренка кинули на передову, то сам він поїхав у тривалу відпустку в Краснодар та шукав, з ким весело провести ніч. Також він зрозумів, що можна заробляти на зборах, адже рідні та знайомі окупантів переказують їм гроші закупівлю амуніції та обладнання. Звісно ж кошти йшли через "касу" комбата.

Які висновки зробив син Сидоренка

Сидоренко-старший наразі живе з коханкою Вікторією, від якої має малого сина. Натомість аліменти на двох старших дітей він не платив.

Його перша дружина Юлія Іванищенко мала малі доходи, тож їхня донька Дар'я Сидоренко 2008 року народження була змушена покинути професійні заняття гімнастикою та з ранніх років почала підпрацьовувати тренером.

Син Сидоренка від першого шлюбу Максим Сидоренко народився 23 квітня 2006 року. Відомо, що він навчався в Козачому кадетському корпусі імені Куянова у Бердську.

Хоч і виховувався в дусі "любові до русского міра", ще в юнацькому віці усвідомив брехливість російської пропаганди, не останньою чергою через життєвий шлях батька, з яким спілкувався аж до 2020 року,

– пояснили аналітики.

Так, Максим Сидоренко:

підтримувати місцеву опозицію та виступав на підтримку Олексія Навального;

з початку повномасштабного вторгнення засуджував дії збройних сил Росії та донатив на ЗСУ;

намагався вступити до лав Легіону "Свобода Росії".

У липні 2023 року його затримали у Москві під час підготовки диверсії на об'єктах газорозподільної мережі. Його вписали до списку терористів і екстремістів.

Син обрав шлях протилежний до батькового

Через це рідний батько – Денис Сидоренко – став фігурантом службового розслідування. Проте він відмазався, відмовившись від рідних дітей.