Сын отравленного полонием Литвиненко заявил, что его пытались мобилизовать
Источник:The Guardian
Сын бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко заявил, что Кремль хотел его мобилизовать. Хотя самого Литвиненко убили еще в 2006 году, вероятно, сами ФСБ-шники, в Лондоне.
Эту информацию в колонке рассказал Литвиненко-младший. По его словам, два сотрудника военкомата приходили в московскую квартиру, где прописан Литвиненко с семьей.
Заметьте Путину важно показать, что готов воевать хоть 10 лет – Фейгин об анонсе поездки на Донбасс
Как Кремль хотел мобилизовать Литвиненко
Анатолий Литвиненко написал, что 20 лет назад они с мамой и отцом сбежали из России и получили политическое убежище в Великобритании, а затем были свидетелями медленной и болезненной смерти Александра Литвиненко от того, что "можно описать как микроскопическое ядерное оружие".
Литвиненко-младший вспомнил, что они убегали, чтобы никогда не вернуться в Россию, "которая породила их и так беспричинно ненавидит". И все же Кремль хотел забрать Анатолия на фронт.
Друзья семьи, которые сейчас там (в квартире Литвиненко – 24 канал) живут, открыли дверь, и увидели двух офицеров российской военной администрации, которые спросили, дома ли я. Друзья сообщили им, что меня не было дома больше 20 лет,
– написал Литвиненко.
Он добавил, что сотрудники военкомата пришли в квартиру, где зарегистрирован Литвиненко, в середине октября 2022 года – то есть незадолго после объявления "частичной" мобилизации.
Анатолий Литвиненко предположил, что, будь он дома в тот момент, то уже получил бы 30 минут, чтобы собрать вещи и выйти с ними из дома. И, может быть, больше никогда не вернуться назад.
Заметьте Убийство Александра Литвиненко: почему бывший агент России просил фото перед смертью
Кратко об истории Литвиненко
- В 1998 году Александр Литвиненко на пресс-конференции в России вместе с несколькими коллегами заявил, что они получили задачу убить олигарха и политика Бориса Березовского.
- Уже в 2000 году, когда Путин пришел к власти, Литвиненко выехали в Великобританию и попросили там политическое убежище.
- Именно Литвиненко откровенно говорил, что Кремль специально взрывал дома в России в 1999 году, чтобы оправдать войну в Чечне.
- В 2002 году Литвиненко вместе с историком Юрием Фельштинским выпустили книгу "ФСБ подрывает Россию", в которой написали о серии взрывов в стране в 1999 году и роли ФСБ в них.
- В 2006 году Александр Литвиненко был отравлен. Скорее всего, это произошло из-за конфликта с российскими спецслужбами. Ведь Литвиненко встречался с эксколлегами Луговым и Ковтуном. После этого ему стало плохо.
- По данным британских властей, его отравили полонием-210, являющимся радиоактивным веществом.
- В 2021 году Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство Литвиненко.