Сын Портнова выехал из Украины по поддельным документам, – СМИ

Сын первого заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова уехал из Украины как волонтер и не вернулся. Журналисты установили, что письмо, по которому Игорю Портнову удалось это сделать, было подделкой.

Письмо от ОО "Народная самооборона" не содержит никаких признаков, по которым можно идентифицировать эту организацию. Более того, печать и эмблема мимикрируют под организацию с подобным названием – ОО "Народная самооборона Львовщины".

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Сын Портнова уехал из Украины и не вернулся

В марте Игоря Портнова внесли в систему "Шлях" как лицо призывного возраста, которому разрешен временный выезд из страны за гуманитарной помощью, сроком на месяц. Такое решение якобы вынесла Львовская военная администрация на основании соответствующего письма от ОО "Народная самооборона". На следующий день, 23 марта, Портнов пересек украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец" и не вернулся.

Заместитель председателя Львовской ОВА Юрий Бучко заявил, что в администрацию ежедневно поступают более 200 заявок от общественных организаций по внесению в систему "Шлях", что составляет более 2000 человек.

Первый заместитель председателя ЛОВА Андрей Годик рассказал, что информация о том, что именно администрация внесла Портнова в систему "Шлях", не соответствует действительности.

По состоянию на тот период, когда было обращение, была такая процедура, что ни ОВА, ни ее работники не были администраторами системы "Шлях" и, как следствие, у нас не было никаких возможностей вносить соответствующие данные в систему "Шлях",

– заявил Годик.

По его словам, решение тогда принимала Государственная пограничная служба. Однако в Министерстве инфраструктуры утверждают, что его все же приняла Львовская областная военная администрация.



В Мининфраструктуры говорят, что Портнова в "Шлях" внесла ЛОВА / Фото "Наші гроші. Львів"

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Письмо, вероятно, было подделкой

Письмо от ОО "Народная самооборона", на основании которого фамилию Портнова внесли в систему "Шлях", содержит эмблему, электронную почту, исходящий номер, адресата, сам текст, подпись и печать. Настоящим идентификатором организации является код ЕГРПОУ – уникальный идентификационный номер юридических лиц, имеющийся на каждой печати. Однако на письме Портнова его нет. Также нет фамилии и имени председателя общественной организации. Отсутствие таких данных должно было насторожить работников ЛОВА.



Портнов предоставил письмо от ОО "Народная самооборона" / Фото "Наші гроші. Львів"



В файле содержалась фамилия сына Андрея Портнова / Фото "Наши деньги. Львов"

Кроме этого, эмблема на письме очень знакома – она копирует лого ОО "Народная самооборона Львовщины", но без названия области. Глава ОО "Народная самооборона Львовщины" Артем Хмыз заявил, что никаких писем для выезда Портнова его организация не посылала. Также он предоставил журналистам один из документов организации с печатью, чтобы сравнить ее с изображением печати на письме ЛОВА.



Организация в письме мимикрирует под известную во Львовской области ОО / Фото "Наші гроші. Львів"

Печати на обоих документах очень похожи. Однако на письме Портнова нет одного слова, кода ЕГРПОУ и надписи на кругу.

По словам Хмыза, найти, как выглядит печать его ГО, несложно. Ведь организация занимается перевозкой гуманитарной помощи и активно переписывается, в частности с ЛОВА.

Первый заместитель председателя ЛОВА сообщил, что сказать, с какой почты поступило электронное письмо невозможно.

Но у нас период хранения писем на электронной почте, на которую поступают запросы для пересечения государственной границы, из-за загруженности, большого объема, более месяца – полтора не сохраняется,

– отметил Годик.

В ЛОВА также отметили, что, согласно действующему законодательству, ее сотрудники:

не наделены полномочиями по проверке сведений, содержащихся в обращениях организаций по поводу содействия в пересечении границы военнообязанными водителями,

не обладают возможностями и средствами контроля над соблюдением ими условий пересечения границы и своевременностью их возвращения территорию Украины.

"Ни ЛОВА, ни работники ЛОВА не могут давать экспертную, юридическую оценку документа и его реквизитам на предмет подделки или чего-либо другого", – заявил Годик.

По его словам, по поводу выезда Игоря Портнова в ЛОВА уже обращалась прокуратура. Однако Годик не сказал, какая именно – областная, генеральная и так далее.

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