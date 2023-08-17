44-летний Андрей Нарышкин постоянно проживал в Будапеште (Венгрия). По меньшей мере, по состоянию на 2020 год он был заместителем генерального директора ПАО "Группа ЛСР".

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Нарышкин-младший живет в квартире компании, связанной с Орбаном

Как сообщает Сергей Ежов, глава "Группы ЛСР" – олигарх Андрей Молчанов, состояние которого оценивается в 1 миллиард долларов.

Молчанов – один из главных застройщиков России. Его отчим Юрий Молчанов в свое время дал старт карьере Владимира Путина, порекомендовав его тогдашнему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.

Путин работал с Молчановым в Ленинградском университете.



Ежов опубликовал данные о проживании Андрея Нарышкина в Будапеште / Фото 24 Канал

Ежов вспомнил, что несколько лет Нарышкин-младший обращался за видом на жительство в Венгрии и получил его. Он присутствует в утечке лиц с двойным гражданством и видом на жительство.

Сын главы внешней разведки России зарегистрирован в Будапеште в двухкомнатной квартире по адресу ул. Бечи, дом. 5. Дом, где прописан Андрей Нарышкин, принадлежит компании, владельцы которой имеют политические связи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Обратите внимание. Сергей Нарышкин ранее призвал россиян не ездить в Европу из-за "биомеханоидов" и "расплодившихся извращений". Также он убеждал, что современная Европа "не может быть привлекательна для здорового человека". Россиянам там якобы угрожает опасность.

Что известно о компании, в квартире которой проживает Андрей Нарышкин