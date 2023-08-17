44-річний Андрій Наришкін постійно проживав у Будапешті (Угорщина). Щонайменше станом на 2020 рік він був заступником генерального директора ПАТ "Група ЛСР".

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Наришкін-молодший живе у квартирі компанії, яка пов'язана з Орбаном

Як повідомляє Сергій Єжов, глава "Групи ЛСР" – олігарх Андрій Молчанов, статки якого оцінюються в 1 мільярд доларів.

Молчанов – один з головних забудовників Росії. Його вітчим Юрій Молчанов свого часу дав старт кар'єрі Владіміра Путіна, порекомендувавши його тодішньому меру Санкт-Петербурга Анатолію Собчаку.

Путін працював із Молчановим у Ленінградському університеті.



Єжов опублікував дані про проживання Андрія Наришкіна у Будапешті / Фото 24 Канал

Єжов пригадав, що кілька років Наришкін-молодший звертався по посвідку на проживання в Угорщині й отримав її. Він присутній у витоку осіб із подвійним громадянством і посвідкою на проживання.

Син глави зовнішньої розвідки Росії зареєстрований у Будапешті у двокімнатній квартирі за адресою: вул. Бечі, буд. 5. Будинок, у якому прописаний Андрій Наришкін, належить компанії, власники якої мають політичні зв'язки з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Зверніть увагу. Сергєй Наришкін раніше закликав росіян не їздити в Європу через "біомеханоїди" і "збочення, що розплодилися". Також він переконував, що сучасна Європа "не може бути привабливою для здорової людини". Росіянам там нібито загрожує небезпека.

Що відомо про компанію, у квартирі якої проживає Андрій Наришкін