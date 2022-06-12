Сын сказал "Слава Украине": россияне с матами набросились на украинку в Германии
Источник:инстаграмм Анны Олицкой
В Германии россияне набросились на украинку, потому что ее маленький сын сказал "Слава Украине". Граждане государства-агрессорки обращались в своей традиционной манере – с кулаками и матами.
Свои порядки россияне наводят и в Германии. Они устроили конфликт группой, но больше всего отличился один возмутившийся человек, потому что не хотел слышать "Слава Украине". При этом претензии он выдвинул из-за фразы маленького ребенка. Набросился на мать мальчика – известную украинскую ведущую Анну Олицко.
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Неадекватный россиянин взорвался оскорблениями
Муж говорил пропагандистские фразы о "ущемлении прав русскоязычных", "нацизм" и "фашизм". Он бросил обвинения в сторону мальчика, якобы тот сказал ему "не разговаривать на русском". Мама ребенка возразила это и подчеркнула, что сын сказал только "Слава Украине".
Олитка хотела завершить конфликт, но мужчина сказал "ни*уя". Дальше он издал образы.
Вы что, нацисты? Вы фашисты? Вы фашисты, если кричите "Слава Украине"
– набросился россиянин.
Мужчина продолжал агрессивно вести себя и использовать мать, несмотря на то, что ребенок стоял рядом. Он обозвал женщину "укропкой" и "с**ой". В конце концов неадекватного россиянина оттащил его товарищ.
Смотрите видео конфликта (присутствует нецензурная лексика):
У женщины дрожали руки
Олитка призналась, что испугалась такого поведения россиянина. У состра женщина рассказала, что у нее тряслись руки. Она не ожидала, что такой конфликт может случиться с ней в Германии.
К слову, на распространенное видео стали поступать жалобы. Олитка рассказала, что ей удалили сток и некоторые посты в инстаграмме. Вероятно, от жалоб россиян.
Реакция сети
В комментариях пользователи отметили, что язык мужчины даже противно слушать. Это "достойный" представитель своей нации. Люди оставили слова поддержки Олицкой:
- Мне было старше на это смотреть. Вы очень смела.
- Даже слушать противно!
- Подошел к беззащитной женщине с ребенком и такое несет.
- Нация, которая никого не уважает. Аня, вы отважна! Как он неадекватен.