Свої порядки росіяни наводять і в Німеччині. Вони влаштували конфлікт групою, але найбільше відзначився один чоловік, який обурився, бо не хотів чути "Слава Україні". При цьому претензії він виставив через фразу малої дитини. Накинувся на матір хлопчика – відому українську ведучу Анну Оліцьку.
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Неадекватний росіянин вибухнув образами
Чоловік говорив пропагандистські фрази щодо "утиску прав російськомовних", "нацизм" і "фашизм". Він кинув звинувачення у бік хлопчика, нібито той сказав йому "не розмовляти російською". Мама дитини заперечила це й наголосила, що син сказав лише "Слава Україні".
Оліцька хотіла завершити конфлікт, але чоловік сказав "ні*уя". Далі він видав образи.
Ви що нацисти? Ви фашисти? Ви фашисти, якщо кричите "Слава Україні"
– накинувся росіянин.
Чоловік продовжував агресивно поводитись та використовувати мати, попри те, що дитина стояла поруч. Він обізвав жінку "укропкою" та "с**ою". Зрештою, неадекватного росіянина відтягнув його товариш.
Дивіться відео конфлікту (присутня нецензурна лексика):
У жінки тремтіли руки
Оліцька зізналась, що перелякалась від такої поведінки росіянина. У сторіс жінка розповіла, що в неї тряслись руки. Вона не очікувала, що такий конфлікт може трапитись із нею в Німеччині.
До слова, на поширене відео почали надходити скарги. Оліцька розповіла, що їй видалили сторіс та деякі пости в інстаграмі. Ймовірно, від скарг росіян.
Реакція мережі
У коментарях користувачі зазначили, що мову чоловіка навіть огидно слухати. Це "гідний" представник своєї нації. Люди залишили слова підтримки Оліцькій:
- Мені було старше на це дивитися.. Ви дуже смілива.
- Навіть слухати огидно!
- Підійшов до беззахисної жінки з дитиною і таке несе.
- Нація яка нікого не поважає. Аня, ви відважна! Який він неадекватний.
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