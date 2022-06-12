Свої порядки росіяни наводять і в Німеччині. Вони влаштували конфлікт групою, але найбільше відзначився один чоловік, який обурився, бо не хотів чути "Слава Україні". При цьому претензії він виставив через фразу малої дитини. Накинувся на матір хлопчика – відому українську ведучу Анну Оліцьку.

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Неадекватний росіянин вибухнув образами

Чоловік говорив пропагандистські фрази щодо "утиску прав російськомовних", "нацизм" і "фашизм". Він кинув звинувачення у бік хлопчика, нібито той сказав йому "не розмовляти російською". Мама дитини заперечила це й наголосила, що син сказав лише "Слава Україні".

Оліцька хотіла завершити конфлікт, але чоловік сказав "ні*уя". Далі він видав образи.

Ви що нацисти? Ви фашисти? Ви фашисти, якщо кричите "Слава Україні"

– накинувся росіянин.

Чоловік продовжував агресивно поводитись та використовувати мати, попри те, що дитина стояла поруч. Він обізвав жінку "укропкою" та "с**ою". Зрештою, неадекватного росіянина відтягнув його товариш.

Дивіться відео конфлікту (присутня нецензурна лексика):

У жінки тремтіли руки

Оліцька зізналась, що перелякалась від такої поведінки росіянина. У сторіс жінка розповіла, що в неї тряслись руки. Вона не очікувала, що такий конфлікт може трапитись із нею в Німеччині.

До слова, на поширене відео почали надходити скарги. Оліцька розповіла, що їй видалили сторіс та деякі пости в інстаграмі. Ймовірно, від скарг росіян.

Реакція мережі

У коментарях користувачі зазначили, що мову чоловіка навіть огидно слухати. Це "гідний" представник своєї нації. Люди залишили слова підтримки Оліцькій:

Мені було старше на це дивитися.. Ви дуже смілива.

Навіть слухати огидно!

Підійшов до беззахисної жінки з дитиною і таке несе.

Нація яка нікого не поважає. Аня, ви відважна! Який він неадекватний.

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