Сын Трампа опубликовал возмутительный коллаж с Зеленским в Конгрессе

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря приезжал в США с официальным визитом. Глава государства выступил перед Конгрессом Штатов.

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший в очередной раз предпринял попытку унизить Украину. Он опубликовал возмутительный твит с Зеленским.

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Трамп-младший сменил фотографию с Владимиром Зеленским, сделанную после того, как тот передал американским конгрессменам флаг Украины из Бахмута с подписями воинов.

Сын Трампа сделал коллаж, на котором рядом с Зеленским был дорисован голый сын Джо Байдена Хантер Байден.

На пост Трампа-младшего отреагировали многие известные личности, в частности волонтер Мелания Подоляк, блоггер и активист Сергей Стерненко, а также многие другие.



Коллаж, опубликовавший сын экс-президента США / Фото с твиттера Трампа-младшего

"Осмеивать людей, отдающих жизнь за Родину, и своего главнокомандующего как человека, который никогда не служил в армии. Это просто показывает, как много вы понимаете в самопожертвовании и патриотизме. Надеюсь, ветераны войны США примут это во внимание. Папа должен быть горд. ", – написала Мелания Подоляк.

"Надеюсь, россияне дадут тебе за это водки", – ответил Сергей Стерненко.

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