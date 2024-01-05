Сын экссудьи Винницы угрожал ТЦК кастетом и стрелял из огнестрельного оружия на видео

В сети активно распространяют видео, где молодой парень стреляет из огнестрельного оружия и поет песни по-русски и с образами в сторону президента Владимира Зеленского, СБУ, ТЦК, Верховной Рады. СМИ пишут, что парень на видео – это сын винницкой экссудьи Аллы Чезгановой.

Видео распространило издание "Военный курьер", они и первыми назвали имя мужчины на кадрах. Вероятно, Чезганов сам опубликовал их у себя в инстаграммах (в данный момент страница удалена).

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На кадрах сын судьи стреляет из пистолета и поет песню русской группы. На другом видео он исполняет собственный "хит", где под гитару выражает пренебрежительное отношение к работникам ТЦК, МВД, правоохранителям, нардепам и президенту.

Чезганов стреляет из огнестрельного оружия: видео

После оскорблений на видео он попросит 10 танков и 5 самолетов, а если нет, то, мол, все "в пролете". А ТЦК и полицейским мужчина пригрозил кастетом.

"И в повестке напишите: "Рота Кошевого и Пикало". Ну а если нет - то завалите еб*ло", - поет Чезганов.

Правоохранители задержали мужчину

Молодым человеком уже заинтересовались правоохранители, на сайте полиции Винницы сообщили, что провели обыски у 29-летнего жителя Винницы через видео, где он на открытой местности использует огнестрельное оружие.

24 Канал обратился к правоохранителям, чтобы подтвердить, опровергнуть ли тот факт, что речь идет именно о сыне экссудии Алле Чезгановой – Дмитрии. В полиции Винницы ответили, что не могут разглашать информацию о персональных данных сторон уголовного производства.

В то же время из сообщения на сайте понятно, что 29-летний мужчина якобы задержали полицейские вместе со спецназовцами КОРДа.

У него изъяли патроны разного калибра, предмет, похожий на стартовый пистолет, два предмета, похожие на гранаты, и два запала УЗРГМ, газовый пистолет и другие запрещенные предметы.



У мужчины изъяли гранаты / Фото с сайта полиции Винницы

Правоохранители также изъяли оружие / Фото с сайта полиции Винницы

Патроны, которые нашли в доме задержанного / Фото с сайта полиции Винницы

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Правоохранители устанавливают цель их хранения и источник происхождения.

Теперь злоумышленнику грозит 7 лет лишения свободы.

Мать Дмитрия Алла Чезганова ушла в отставку еще в 2017 году. До этого она много лет работала судьей Замостянского районного суда Винницы.