Відео поширило видання "Військовий кур'єр", вони й першими назвали ім'я чоловіка, що на кадрах. Імовірно, Чезганов сам опублікував їх у себе в інстаграм (наразі сторінка видалена).

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На кадрах син судді стріляє з пістолета й співає пісню російського гурту. На іншому відео він виконує власний "хіт", де під гітару висловлює зневажливе ставлення до працівників ТЦК, МВС, правоохоронців, нардепів та президента.

Чезганов стріляє з вогнепальної зброї: відео

Після образ на відео він попросить 10 танків і 5 літаків, а як ні, то, мовляв, усі "в прольоті". А ТЦК та поліцейським чоловік пригрозив кастетом.

"І в повєсткє напишіть: "Рота Кошового і Пікало". Ну а єслі нєт – то заваліть єб*ло", – виспівує Чезганов.

Правоохоронці затримали чоловіка

Молодиком уже зацікавились правоохоронці, на сайті поліції Вінниці повідомили, що провели обшуки у 29-річного жителя Вінниці через відео, де він на відкритій місцевості використовує вогнепальну зброю.

24 Канал звернувся до правоохоронців, аби підтвердити, чи спростувати той факт, що мова саме про сина екссудді Алли Чезганової – Дмитра. У поліції Вінниці відповіли, що не можуть розголошувати інформацію про персональні дані сторін кримінального провадження.

Водночас із повідомлення на сайті зрозуміло, що 29-річного чоловіка нібито затримали поліцейські разом із спецпризначенцями КОРДу.

У нього вилучили набої різного калібру, предмет, схожий на стартовий пістолет, два предмети, схожі на гранати, й два запали УЗРГМ, газовий пістолет й інші заборонені предмети.



У чоловіка вилучили гранати / Фото з сайту поліції Вінниці

Правоохоронці також вилучили зброю / Фото з сайту поліції Вінниці

Набої, які знайшли у будинку затриманого / Фото з сайту поліції Вінниці

Вилучені предмети направлені на експертизу. Наразі правоохоронці встановлюють мету їхнього зберігання та джерело походження.

Тепер зловмиснику загрожує 7 років позбавлення волі.

Матір Дмитра Алла Чезганова пішла у відставку ще у 2017 році. А до цього вона багато років працювала суддею Замостянського районного суду Вінниці.