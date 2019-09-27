Сын Байдена не фигурирует в расследовании по "Burisma": в НАБУ объяснили причину

Сын бывшего вицепрезидента США Джо Байдена – Хантер – не фигурирует ни в одном расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины. Вместе с тем, Администрация Трампа обвиняет его в причастности к масштабной коррупционной схеме в Украине за время работы в газовой компании "Burisma".

В пресс-службе НАБУ отметили, что действительно расследуют дело, в котором фигурирует компания "Burisma Limited". Ее конечным владельцем является эксминистр экологии Николай Злочевский.

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В деле Бюро говорится о неправомерных действиях чиновников Минэкологии времен президента Януковича, которые выдавали специальные разрешения на пользование недрами предприятиям, учредителем которых является "Burisma Limited". Речь идет о событиях 2010-2012 годов.

Однако, Хантер Байден начал работать и стал членом совета директоров компании Burisma лишь в мае 2014 года.

"Изменения, произошедшие в составе правления компании "Burisma Limited", которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, состоялись лишь в мае 2014 года. Следовательно, они не являются и никогда не были предметом расследования НАБУ", - отметили в Бюро.

Таким образом, НАБУ не расследует деятельность компании "Burisma" за период, когда в ее правление вошел сын Байдена Хантер.

Что известно о деле против компании "Burisma Limited"?

Генпрокуратура Украины и НАБУ расследовали несколько уголовных производств, фигурантом которых был Николай Злочевский и его газовая компания Burisma Holdings Limited. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года ГПУ объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.



Дело касалось отмывания средств на сумму свыше 33 миллионов долларов при покупке группы компаний херсонской "нефтеперевалки", к которой был привлечен ряд компаний, среди которых и Burisma.



Уже в январе 2017 года в компании заявили о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении Злочевского и операционных компаний, входящих в "Burisma Group". В то же время директор НАБУ Артем Сытник в мае 2019 года заявил, что бюро не закрыло ни одного уголовного производства в отношении Злочевского.

К чему тут сын Байдена и почему возник скандал в США?

С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании "Burisma" Николая Злочевского. Он – сын Джо Байдена – главного конкурента лидера США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.

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"Дело Байдена" уже спровоцировало политический кризис в США, а президента Дональда Трампа обвиняют в давлении на украинскую власть.

В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг Байдена, что сочтут вмешательством в президентские гонки.

Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она удостоверяет, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.