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      Син Байдена не фігурує у розслідуванні щодо "Burisma": у НАБУ пояснили причину

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      НАБУ не веде розслідувань проти Гантера Байдена
      НАБУ не веде розслідувань проти Гантера Байдена / usmagazine.com

      Син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена – Гантер – не фігурує в жодному розслідуванні Національного антикорупційного бюро України. Водночас, Адміністрація Трампа звинувачує його у причетності до масштабної корупційної схеми в Україні за час роботи в газовій компанії "Burisma".

      У пресслужбі НАБУ відзначили, що дійсно розслідують справу, у якій фігурує компанія "Burisma Limited". Її кінцевим власником є ексміністр екології Микола Злочевський.

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      У справі Бюро йдеться про неправомірні дії чиновників Мінекології часів президента Януковича, які видавали спеціальні дозволи на користування надрами підприємствам, засновником яких є "Burisma Limited". Йдеться про події 2010-2012 років.

      Проте, Гантер Байден почав працювати та став членом ради директорів компанії Burisma лише у травні 2014 року

      "Зміни, що відбулися у складі правління компанії "Burisma Limited", які наразі стали об’єктом уваги міжнародної спільноти, відбулися лише у травні 2014 року. Відтак, вони не є і ніколи не були предметом розслідування НАБУ", – наголосили в Бюро.

      Таким чином, НАБУ не розслідує діяльність компанії "Burisma" за період, коли до її правління увійшов син Гантер Байдена.

      Що відомо про справу проти компанії "Burisma Limited"? Генпрокуратура України та НАБУ розслідували кілька кримінальних проваджень, фігурантом яких був Микола Злочевський та його газова компанія Burisma Holdings Limited. Наприкінці 2014 року він покинув Україну, а на початку 2015 року ГПУ оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.

      Справа стосувалася відмивання коштів на суму понад 33 мільйонів доларів при купівлі групи компаній херсонської "нафтоперевалки", до якої було залучена низка компаній, серед яких і Burisma. 

      Вже у січні 2017 року у компанії заявили про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо Злочевського та операційних компаній, що входять до "Burisma Group". Водночас директор НАБУ Артем Ситник у травні 2019 року заявив, що бюро не закрило жодного кримінального провадження стосовно Злочевського.

      До чого тут син Байдена і чому виник скандал у США?

      З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії "Burisma" Миколи Злочевського. Він – син Джо Байдена – головного конкурента лідера США Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах.

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      "Справа Байдена" вже спровокувала політичну кризу у США, а президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на українську владу.

      У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг Байдена, що вважатимуть втручанням у президентські перегони.

      Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

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      Теги: Новини США Дональд Трамп Новини політики Новини України Вибори у США Телефонна розмова Зеленського і Трампа НАБУ Розслідування Скандал Джозеф Байден
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